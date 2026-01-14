小睡30分鐘即失信用卡現金！屢有旅客機上被盜　東南亞航線尤嚴重

近日，一名網友在社交平台分享驚魂經歷：搭乘泰國曼谷飛往馬來西亞吉隆坡的航班，僅在機上小睡30分鐘，醒來後發現信用卡與現金不翼而飛，下機不到10分鐘就收到銀行盜刷通知。據內媒《揚子晚報》報道，這類機艙內財物失竊事件，近年在東南亞航線上頻頻發生，成為許多旅客的隱形噩夢。



多名旅客親述：東南亞短程航班成高發區

2025年12月，趙先生（化名）從曼谷飛往清邁參加跳傘課程，卻在短短一小時航程中遭遇精準盜竊。他回憶，早起趕機導致全程熟睡，財物背包放在頭頂行李架。落地後發現拉鍊異常，隨即收到信用卡境外刷卡失敗提醒。檢查後才知，包內13萬泰銖現金及信用卡已消失，其他證件、手機、備用儲蓄卡卻絲毫未動，甚至連一份合同資料也被拿走，疑似竊賊想搜集後續可利用資訊。

趙先生收到信用卡境外刷卡失敗提醒。（揚子晚報）

同樣在2025年12月24日，小文（化名）夫婦搭乘曼谷飛吉隆坡航班，時間約2小時，航程後段燈光調暗，大家陸續入睡。他們僅小憩30分鐘，公事包置於頭頂行李架。小偷趁機打開拉鍊，對包內物品進行「精選」，信用卡與單獨裝在信封的現金被拿走，其他長錢包內的身份證、會員卡等全部留存，信封袋也原封不動放回，目的明顯是不想讓失主太快察覺。

小文丈夫的同事在前一趟航班就曾遭遇相同情況，信用卡被盜刷6000多元人民幣。這次他們有所警覺，下機10分鐘內發現異狀，立即鎖卡掛失，幸運避開損失。小文事後與受害者交流後總結，竊賊很可能攜帶POS機，下機後迅速在廁所等隱蔽處聯網盜刷，目標極其明確——就是現金與信用卡，一旦得手，落地幾分鐘內就能完成交易。

小文信用卡顯示交易失敗提醒。（揚子晚報）

報案難、取證難 維權往往無果

失竊後，旅客常陷入兩難。趙先生抵達目的地後，發現距離機場遙遠，加上網友分享報案多半無實質結果，僅做筆錄用於保險，最終選擇不報警。小文夫婦也只在機場服務台詢問，被告知需自行找警察，考量現金難追回且已鎖卡，便未進一步處理，以免耽誤行程。

有趣的是，趙先生的信用卡設有境外實體刷卡鎖，竊賊兩次刷卡皆失敗，卻未嘗試用卡號、有效期、CVV進行無卡支付，可能擔心被追蹤。他向購票平台反映後，對方表示已與機場溝通，但無實質解決方案，建議不報警也不影響後續。

最棘手的仍是取證，機艙內通常無監控，航程中若不提供餐飲，機組人員幾乎不巡視，給竊賊充足作案時間。等旅客發現異常，早已錯過鎖定嫌疑人的最佳時機。

並非孤例 早有前車之鑑

早在2023-2024年，小紅書等平台就出現大量類似分享，受害者多在飛往東南亞的航班上失竊，盜刷金額難追回。2025年情況未見好轉，相關航線，特別是泰國、馬來西亞、新加坡間短程航班，仍頻傳有組織團夥作案，專挑乘客熟睡、行李架無人注意的時機下手。

對此，報道提及實用防護指南，三階段全方位守護財物。

一是出發前準備，信用卡務必開啟「隨時上鎖」功能，用時再解鎖；儲蓄卡也建議設鎖。透過銀行App設定境外交易開關、單筆/單日限額，並開通即時簡訊或推送提醒。準備一張專門的境外小額信用卡，避免綁定主要帳戶。考慮購買含境外盜竊／盜刷保障的旅遊保險。提前在小紅書等平台搜尋最新航線風險，了解防範經驗。

二是在飛行途中高度警惕，貴重物品（信用卡、現金）務必放入貼身小包，全程不離身，絕不放頭頂行李架或座位下方。放置行李時留意周圍是否有可疑盯梢或尾隨行為。若發現有人頻繁走動、反覆查看行李架、或在過道長時間逗留，立即提高警覺，必要時通知空服人員。

三是一旦失竊，冷靜三步止損。立即用銀行App或客服熱線鎖卡／掛失，阻斷進一步損失。保留所有證據，如行李異常照片／影片、銀行交易通知、與航空公司溝通記錄等。並視金額大小決定是否報警，大額或需保險理賠時建議報案取回執，同時向航空公司及購票平台備案，要求協助處理。