男子騎單車連夜狂奔60公里撬寺廟「功德箱」　盜竊3100餘元被刑拘

浙江台州一男子騎着單車，連夜往返60公里將黃巖區一寺廟的功德箱撬開，盜竊3100餘元（人民幣，下同）被警方抓獲，依法被刑拘。



據內媒《寧波晚報》消息，近日，台州市公安局黃岩分局城西派出所接到了轄區內一寺廟管理員的報案，稱寺廟裏的兩個功德箱一夜間被撬開，裏面的錢被掏空。

嫌疑人騎着單車去偷寺廟功德箱裏的錢。（寧波晚報）

在案發現場，兩個功德箱疑似遭到暴力破拆，箱體上留有明顯的撬痕。警方通過調看寺院內部及周邊的監控設備，發現案發當天凌晨，一名身穿深色外套、頭戴帽子，騎老式單車的男子曾在寺廟周邊長時間徘徊，形跡可疑。

基於影片追蹤結果，警方鎖定了嫌疑人特徵，並確定了他的落腳點。12月17日，民警在溫嶺市某街道的一處出租屋內，將嫌疑人蔣某抓獲，在他的房間裏還查出了作案時候穿的衣物、撬功德箱的工具以及一部分贓款。

嫌疑人被拘捕。（寧波晚報）

經警方調查得知，蔣某曾偶然路過黃巖區的寺廟，知道功德箱裏有錢，心裏萌生了「試一下」的想法。事發當晚，他穿上事先準備好的衣服，從相距案發寺院30公里外的溫嶺市某街道出發，騎着單車沿着鄉間小道一路騎到位於黃巖區的案發寺廟，潛入廟中完成偷竊後，又騎着單車狂奔30公里回到出發位置，整個來迴路程達到了60公里。

蔣某盜取金額為3100餘元，基本上為一元面值的硬幣，其中300多元已被花掉，剩餘的2800多元由民警帶回派出所。面對公安機關拿出的鐵證，蔣某對自己的犯罪事實供認不諱，蔣某坦言，「我就想着騎遠一點，地方偏一點，應該沒那麼容易被找到……」

目前，蔣某因涉嫌盜竊罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。