去年，在博世鏈接世界大會上，馬斯克預言：變壓器，可能會出現供應危機。

如今，這一判斷已從預言照進現實。全球範圍內變壓器產能告急，關鍵部件交貨周期延長至18個月以上。在這場全球「變壓器荒」中，2025年1-8月，中國變壓器出口大增51.42%！中國變壓器，出口殺瘋了！



01 出口大增

海關總署發布的數據顯示，2025年1-8月，我國變壓器累計出口金額為297.11億元，同比大增51.42%！其中，8月出口金額為47.18億元，同比增長57.90%。

中國對亞洲、非洲、歐洲、北美的變壓器出口金額分別為20.27億元、4.76億元、15.09億元、2.68億元，分別同比增長65.39%、28.03%、138.03%、下降4.35%。

除北美外，其他地區都實現了高增長。

如果將時間線拉得更長一些，會發現，自2021年以來，我國變壓器出口金額已連續4年高增長。

中國變壓器出口金額統計情況。（中商情報網）

中國變壓器，出口為何如此之猛？

先介紹一下變壓器。

提起變壓器，很多人可能會想到，矗立在路邊的大型變電站。

其實，變壓器種類繁多，大小不一。

就拿我們最常用的手機充電器來說，裏面也含有變壓器。

我國家庭插座提供的是220V高壓交流電，手機需要的則是5V、9V、12V等低壓直流電。

從「高壓→低壓」的轉換，必須通過變壓器完成。

這枚名為「高頻微型變壓器」的關鍵部件，被集成在充電器內部，默默守護著人們的用電安全。

簡單地說，變壓器是電力系統中「電壓轉換器」和「電能搬運工」，是電力傳輸、分配與使用的核心設備。

變壓器裝置。（正解局）

電力需求增長和智能電網升級，推動全球變壓器市場需求飆升。

隨著全球能源轉型加速，光伏、風電、水電等可再生能源產業實現快速發展，可再生能源裝機規模不斷提升。

與傳統的火電發電系統相比，可再生能源發電系統需要更多變壓器，約為火力發電的1.5-3倍。

這主要是因為，可再生能源發電系統具有「分散化、不穩定、多電壓轉換」的特性，決定了從發電單元到並網的全鏈路，需要更多分布式、多級次、定製化的變壓器。

以百萬千瓦級規模為例，火電機組通常配套1-2台主變壓器，光伏電站僅分散式變壓器數量就達數百台。

與此同時，發達經濟體的電氣化進程較早，部分發達國家的電網面臨老化的問題。

根據美國商務部2020年發布的報告，美國變壓器的平均使用壽命已達到30-40年，遠超25年的預期壽命。受電網強化和老化資產更換的推動，到2030年，美國對電力變壓器的需求有望增長近50%。

目前，美國和歐盟已啟動資助計劃以推進電網現代化，帶動變壓器需求大漲。

全球變壓器市場空間。（GMI、東北證券）

國際能源行業分析機構「聯合市場」公司發布的最新預測顯示，到2031年，全球變壓器市場規模將達到1030億美元，較2021年的586億美元翻番，從2021年至2031年的近10年覆合增長率達6.1%。

這是一個穩健增長的市場。

02 全球短缺

電力市場需求端的變化，也在凸顯變壓器的重要性。

這一點，馬斯克看得很清楚。

早在2022年，馬斯克就在社交平台表示：美國的製造業基礎設施已經嚴重老化，變壓器這種關鍵設備都要靠進口。

在2024年的博世鏈接世界大會上，馬斯克再次預言：人工智能與電動汽車的快速擴展，將導致世界在2025年面臨電力和變壓器的供應危機。

先看電動汽車。

根據國際能源署（IEA）發布的《2025年全球電動汽車展望》報告，2024年全球電動汽車產量為1730萬輛，較2023年增長約25%。

2020-2024年全球電動車產量。

電動車本質上就是「帶著輪子的巨型電子設備」，動力系統、充電系統、輔助系統等多個方面都依賴電力轉換和電壓調節，需要大量的變壓器來實現這些功能。

一般來說，每台電動汽車至少需要5-6個變壓器，遠高於燃油車用量。

電動汽車還要配建龐大的充電網絡，對變壓器的需求也會水漲船高。

再看人工智能。

AI數據中心的耗電量巨大，隨著算力需求的增長，未來數據中心的耗電量很可能呈指數級增長。

CPU和GPU的運行需要用到不少降壓變壓器，以滿足低電壓高電流的用電需求。

Meta正在建設的數據中心。

美國全國可再生能源實驗室2024年上半年發布報告指出，到2050年，配電變壓器供應量應較2021年提升160%至260%，才能滿足美國的居民、商用、工業和交通能源需求。

需求暴增，供給能否跟上？

馬斯克的答案是，未來，變壓器的供應可能短缺。

這一論斷，獲得了業內龍頭企業日立能源的證實。

作為全球最大的變壓器製造商，日立能源發布公告警示，當前變壓器行業已面臨「產能不堪重負」的困境，電網設備需求呈爆發式增長，而行業現有產能根本無法匹配這一需求增速，這種供需錯配或將導致全球範圍內一批重要基礎設施項目被迫延期。

全球研究和咨詢公司伍德麥肯茲指出，全球變壓器交貨周期也持續上升，目前平均交貨周期在115—130周，超過2年。細分品類方面，大型變壓器交貨周期上升至120—210周，即2.3—4年，而此前交貨周期為30—60周。

供需失衡，導致變壓器價格上漲。

數據顯示，2020年以來，全球變壓器均價上漲60%以上，個別品類甚至超過80%。

變壓器，迎來了屬於自己的風口。

03 中國機會

為了應對供應缺口，國際巨頭們紛紛投資擴產。

日立能源計劃到2027年投資60億美元擴產，新招1.5萬員工。

2025年2月，伊頓宣布將投資3.4億美元，在美國南卡羅來納州瓊斯維爾打造一座全新的三相變壓器製造工廠。

同月，施耐德電氣基礎設施有限公司宣布投資1.36億印度盧比（157萬美元），擴大位於印度巴羅達的變壓器製造能力。

巨頭動作頻頻，遠水卻解不了近渴。

這是由變壓器行業特性決定的。

變壓器生產涉及鐵芯加工、線圈繞製、整體裝配等多道複雜工序，產能從規劃、建設到正式落地需1年至2年周期，短期內難以快速釋放。

全球變壓器行業供需偏緊的態勢，至少會延續至2026年底。

特別是，美國禁止使用中國變壓器等電力設備後，本土供應鏈未能跟上需求，導致全美變壓器缺口高達30%。

馬斯克看的更透徹，為了避免「卡脖子」，決定自研自產變壓器。

社交媒體上，網友問及「特斯拉真要開始自己做變壓器了」時，馬斯克明確給出肯定的答覆。

今年9月，特斯拉宣布推出兩款儲能系統新品——Megapack 3與Megablock，已將自研變壓器集成到儲能系統中。

這一舉措被視為特斯拉對馬斯克多次預警的「變壓器短缺危機」的直接回應。

海外企業擴產動作緩慢，為我國企業進入海外市場創造了寶貴窗口期。

中國是全球最大的變壓器製造基地，2023年產量占全球60%以上，出口規模連續多年位居世界第一。

特變電工、中國西電、保變電氣等龍頭企業連續多年躋身全球變壓器製造商前十強。

統計數據顯示，近5年，中國每年出口的變壓器都在30億個左右，數量之龐大，可見一斑。

中國變壓器出口數量。（中商情報網）

中國變壓器的強大之處，還在於完整、自主可控的產業鏈。

中國擁有全球唯一「從礦物到整機」全鏈自主、最大規模、最快響應、最低成本的變壓器供應鏈體系。

變壓器製造業上游主要為相關原材料，包括取向矽鋼、銅導線、絕緣紙板等，而中國恰恰是最大的銅、鋼鐵原料生產國。

中游的規模化生產製造，更是中國的強項。

在技術創新上，中國企業也實現了從跟跑到領跑。

一個案例是，今年8月，全球首台500千伏植物油變壓器，在廣州500千伏增城變電站成功投運。

這是目前全球運行電壓等級最高的植物油變壓器，填補了500千伏天然酯絕緣油變壓器實用化領域的國際空白。

全球首台500千伏植物油變壓器。

在全球供應緊張的大背景下，歐洲變壓器的交貨周期長達18個月以上。

憑借著供應鏈優勢，中國供應商能將這一時間壓縮到10-12個月。

與此同時，成本還能低20%-30%。

中國變壓器出口大增，正是供應鏈優勢的集中體現。

未來3–5年，中國變壓器還有機會！

本文獲微信公眾號「正解局」授權轉載

