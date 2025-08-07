海關總署：中國7月稀土出口環比跌23%　大豆進口創歷史最高

8月7日，內地海關總署公布7月進出口數據。顯示7月份稀土出口量環比大幅下滑23%，結束6月創紀錄高位的勢頭；大豆進口量則創下歷年7月新高，煤炭及原油進口亦維持高位。分析指，數據反映中國大宗商品供需結構調整及國際市場波動影響。



作為全球最大稀土生產國，中國7月稀土出口量為5994.3噸，較6月下降23%。不過今年前7個月累計出口38563.6噸，仍較去年同期增長13%。更詳細的稀土磁鐵出口數據將於8月20日公布。

中國稀土資源豐富，鄧小平曾說：「中東有石油，中國有稀土。」圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

與此同時，鋼鐵出口持續攀升，7月出口量達984萬噸，環比增長1.7%，創下單月新高；前7個月累計出口6798萬噸，為1990年有記錄以來最高水平。但作為鋼鐵生產主要原料的鐵礦石進口量則因價格上漲而回落，7月進口1.046億噸，環比下降1.3%。中國期貨分析師褚新利表示：「鋼鐵盈利能力改善推動鐵水產量維持高位，使鐵礦石進口量仍處高水平。」

7月大豆進口量達1,167萬噸，同比增長18.5%，創歷年7月最高紀錄，主要受益於巴西豐收帶來的供應增加。有分析師預期，巴西大豆供應高峰期將延續至第四季度。

2022年5月10日，中國江蘇省南通市，海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty）

能源方面，煤炭進口量雖同比下跌23%至3561萬噸，但較6月的兩年多低位有所回升，反映高溫天氣推升電力需求；原油進口則連續第二個月維持高位，7月日均進口1112萬桶，1至7月累計進口量同比增長2.8%。

此外，集成電路與銅礦砂進口保持強勁勢頭。7月集成電路進口額達到553.3億個，同比增長12.3%；銅礦砂及其精礦進口256萬噸，同比增長18.4%。前7個月兩者累計進口量分別增長9.5%和8%。相比之下，成品油、鋼材及煤炭進口量前7個月同比分別下降16.6%、15.7%和13%。