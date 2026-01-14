海南自貿港封關將「滿月」　日均2.4萬人免稅購物總消費額近39億

周三（14日），國新辦舉行新聞發布會，介紹2025年全年進出口情況。海關總署副署長王軍介紹，海南自貿港封關運作就將迎來「滿月」。數據顯示，海南自貿港自2025年12月18日封關以來，截至2026年1月10日，海關監管離島免稅購物人數58.5萬人次、金額38.9億元（人民幣．下同），同比分別增長32.4%、49.6%，相當於平均每天有2.4萬人在海南進行免稅購物，日均購物總額達到1.6億元，均高於封關前。



王軍介紹，封關運作以來，各項政策紮實推進，「一線」「二線」進出順暢高效，整體運行平穩有序。從成效看，主要體現在三個方面。

一是政策效應有效釋放。2025年12月18日至2026年1月10日，海關在「一線」按照徑予放行通關模式監管貨物1.8萬噸，「零關稅」貨物進口4.6億元，免稅6212.8萬元，當地的企業、醫院、研究機構可以使用到「零關稅」的物資及設備，旅遊、運輸等企業也可以享受到「零關稅」的營運用飛機、船舶和汽車。同期，海關在「二線」監管銷往內地的加工增值免關稅貨物5681.6萬元，免徵進口關稅230.1萬元，促進了海南企業延伸產業鏈、提升附加值。

二是開放引力顯著增強。受自貿港封關利好的吸引，越來越多的企業到海南做生意，自封關後截至本月上旬，海南新增備案外貿企業4709家，24天的新增備案數量相當於2024年一個季度的備案數，備案總數超過10萬家。封關運作帶動海南外貿實現快速增長，同期全島貨物貿易進出口214.2億元，同比增長19.6%，其中，進口、出口分別增長13.3%和31.6%。

三是離島免稅購物熱度持續攀升。經過一輪政策調整，離島免稅商品類別由45類擴大到47類，新增了數碼攝影器材、微型無人機等電子產品。同時，享惠對象進一步擴大到從海南島離境的旅客。封關之後截至本月上旬，海南離島免稅購物人數58.5萬人次、金額38.9億元，同比分別增長32.4%和49.6%，相當於平均每天有2.4萬人在海南進行免稅購物，日均購物總額達到1.6億元，均高於封關之前。

王軍表示，封關運作是海南自貿港建設的重要里程碑。海關將繼續做好封關運作情況的跟蹤評估，持續優化監管服務，做到既「放得活」又「管得好」，把海南自由貿易港打造成為具有國際競爭力和影響力的海關監管特殊區域。