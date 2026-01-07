有片｜湛江一漁船在海南翻側 5人獲救1人遇難
撰文：吳真銘
廣東湛江一艘漁船在海南海域翻側，6人墮海，其中5人獲救，1人被救起後證實遇難。
1月5日，多位網民在社交平台發布影片稱，廣東湛江徐聞一艘漁船翻側，有漁民失聯。影片顯示，一艘漁船倒扣在海面上，漁民站在船底等待救援。附近幾艘漁船向事故船隻靠近，準備施救。
1月6日，一位自稱事發漁船的船主家屬稱，漁船翻側後有一名工友失聯，被尋回時已不幸遇難，遺體已運送至殯儀館。
徐聞縣漁業部門工作人員稱，事發漁船上有6人，船翻側後5人被救起，另1人經搜救已發現無生命跡象，「這是徐聞的船，在海南作業」，暫未知漁船為何翻側。
湛江市有關部門工作人員表示，事發海域位於海南，當地海事部門正在跟進處理。海南文昌市有關部門稱，當地多部門參與搜救，獲救漁民及遇難者已送回湛江 。
