中紀委第五次全會通過工作報告　強調強化政治監督、正風肅紀等

中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，2026年1月12日至14日在北京舉行。中共總書記、國家主席習近平出席全會並發表講話。全會由中央紀律檢查委員會常務委員會主持，總結2025年紀檢監察工作，部署2026年任務，審議通過了李希代表中央紀委常委會所作的《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障》工作報告。



習近平在二十屆中央紀委五次全會上發表重要講話。（新華社）

全會指出，2025年，堅定不移推進反腐敗鬥爭，深化整治金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、公益慈善、安全生產、工程建設和招標投標等重點領域腐敗，深化風腐同查同治，着力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，強力懲治「蠅貪蟻腐」，推動解決群眾急難愁盼問題。深入推進紀檢監察體制改革，完成向中管企業全面派駐紀檢監察組，促進完善全面從嚴治黨法規制度和監察法配套制度，更好推動制度優勢轉化為治理效能。

全會提出，2026年是「十五五」開局之年，也是中國共產黨成立105周年。要強化政治監督，推動全黨凝心聚力實現「十五五」時期目標任務。嚴明政治紀律、換屆紀律，堅決清除心懷二志、言行不一的「兩面人」，嚴肅糾治思想上的自由主義、政治上的投機主義、組織上的宗派主義、工作上的本位主義、履責上的好人主義。緊緊圍繞貫徹新發展理念、推動高質量發展、加快構建新發展格局等戰略部署，聚焦建設現代化產業體系、因地制宜發展新質生產力、建設全國統一大市場、擴大高水平對外開放、紮實推進全體人民共同富裕、常態化防止返貧致貧、化解地方政府隱性債務、加強生態環境保護、統籌發展和安全等任務要求，及時跟進監督，保障「十五五」順利開局起步。

習近平在二十屆中央紀委五次全會上發表重要講話。（新華社）

要強化正風肅紀，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果。持續狠剎享樂主義、奢靡之風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治；對以調研考察、開展黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題嚴肅查處；對借民生項目違規建設樓堂館所等新動向密切關注並糾治。持續整治形式主義、官僚主義，堅決糾治臨近換屆等待觀望不作為，換屆後急功近利「翻燒餅」、搞「政績工程」等突出問題，推動為基層減負。

要強化標本兼治，用好一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略抓手。以保持高壓震懾強化不敢腐，堅持猛藥去屙、重典治亂，繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗，嚴肅查處政商勾連、權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透等問題，深挖細查預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，着重查處「關鍵少數」、年輕幹部腐敗，深化受賄行賄一起查，加大跨境腐敗案件查辦力度，配合全國人大常委會制定反跨境腐敗法。

要強化執紀執法為民，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。深化農村集體「三資」管理、醫保基金管理、養老服務等全國性整治項目，部署開展高標準農田建設問題整治，指導各地因地制宜抓好整治重點項目和民生實事，深入整治違規異地執法、趨利性執法。研究制定常態化開展整治工作意見，形成長效機制。推動縣級主戰場持續深化整治工作，發揮群眾監督作用，提升基層監督能力。

李希在二十屆中央紀委五次全會上作工作報告。（新華社）

要強化政治巡視，增強巡視監督震懾力、穿透力、推動力。全面貫徹巡視工作方針，組織開展二十屆中央第七輪、第八輪巡視。深化巡視巡察上下聯動，加強對省區市巡視、中央單位內部巡視、對村巡察工作指導督導。統籌督促被巡視黨組織抓好中央巡視整改工作，完善整改評估和問責機制，推動有效解決問題。

要強化鐵軍意識，不斷提高紀檢監察工作規範化法治化正規化水平。鞏固拓展「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動成果，再集中抓兩年，努力取得更大成效。鑄牢絕對忠誠，突出政治教育、黨性教育，做到政治過硬。深化紀檢監察機構改革，分級分類開展全員培訓，強化實戰練兵、以幹帶訓，做到能力過硬。