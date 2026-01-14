寶能董事長姚振華舉報常熟官方：投資260億觀致汽車擬被15億賤賣

觀致汽車常熟工廠即將於周四（1月15日）開啟二次拍賣，惟周三（1月14日），寶能集團董事長、觀致汽車實控人姚振華拍片，實名向最高人民法院、江蘇省高級人民法院舉報常熟市委常委陳國棟、常熟經開區管委會和常熟市人民法院，指他們串通一氣，在觀致2.7億元（人民幣，下同）執行案件中聯手操作，違法成立清算工作組，強制封控觀致汽車工廠、設備，強制拍賣觀致汽車的土地、廠房及常規機器設備、專用車型設備等核心資產，並要求撤銷拍賣。



寶能董事長姚振華實名舉報。（影片截圖）

姚振華介紹，觀致汽車註冊資本169億元，寶能集團持股63%。在舉報中，姚振華稱，經第三方機構評估，以上核心資產價值80億元，而常熟法院僅低評為15億元，並在蘇州中院2025年12月22日立案受理觀致汽車破產重整後，公然違反《企業破產法》規定，違法快速推進一拍、二拍。二拍起拍價8.6億元，2026年1月15日10點開拍。

姚振華稱，常熟經開區管委會早已策劃好將觀致汽車工廠的土地、廠房、通用設備、專用設備等核心優質資產先進行低價拍賣侵吞，剩個空殼再進行破產清算。他稱這是典型的「吃死人不吐骨頭」。

姚振華自述，寶能集團作為股東，自2018年至2025年底對觀致累計投資約260億元，其中包括股權收購款約80億元、股權收購利息支出約27億元、研發投入約81億元、資產及設備投入18億元、營運投入約27億元，即使在2021年下半年出現流動性困難以來，仍持續為觀致維持營運、研發。及復工復產凈投入25億元。此外，寶能為觀致清償金融債務約26億元。

姚振華稱，常熟市委常委陳國棟、常熟經開區管委會和常熟法院的違法違規行為，將造成觀致股東寶能集團260億元的巨額投資血本無歸，嚴重損害股東的合法權益，嚴重損害1500間供應商及幾十間機構債權人合計139億元債權的合法權益，嚴重破壞常熟的法治環境、營商環境。

觀致汽車二拍起拍價8.6億元

姚振華強調，企業仍具備重整價值，觀致僅需20億元投入即可在10個月內復產。1月12日，已有佔債權總額超60%的33間債權人向蘇州中院申請盡快做出破產重整裁決，並向常州法院提交執行異議申請，要求依法撤銷二拍，依法公平保護全體債權人權益。

姚振華稱，觀致常熟工廠年產能15萬輛，擁有多年積澱的技術研發體系、產品體系、歐洲五星標準安全評級，擁有觀致5、觀致7等多款成熟產品及多款新能源儲備產品，觀致7在國際市場，特別是中亞、中東、東南亞、南亞、南美市場具有較強競爭力，每台出口能創造2萬-3萬元的可觀收益。

姚振華稱，今次公開舉報出於團隊多次溝通無果後發起，呼籲制止違法拍賣行為。

觀致汽車的土地、廠房。（封面新聞）

觀致汽車有限公司成立於2007年12月。最初名為「奇瑞量子汽車有限公司」，由奇瑞汽車與以色列集團合資成立。2010年，該項目選定江蘇常熟經濟技術開發區作為生產基地；2011年，工廠項目正式破土動工；2013年觀致汽車首款車型觀致3轎車正式上市。2017年，寶能集團以66.3億元收購觀致汽車51%股份，成為後者的控股股東。在寶能集團入主之前，觀致汽車一直處於虧損狀態。

有報道指，觀致汽車從成立起就一直經營不順。2014年觀致汽車虧損22億元，2015年虧損25億元，2016年虧損達19億元。當時，姚振華承諾未來五年每年投入100億用於研發。寶能集團的到來，確實讓觀致汽車在2018年銷量大增至6萬多輛，但這主要是來源於寶能旗下的聯動雲租車公司的大規模採購。這樣的銷量增長僅持續了一年，2019年觀致汽車銷量跌至2.27萬輛，2020年進一步下滑至1.31萬輛，2021年僅5200輛。

天眼查APP顯示，截至1月14日，觀致汽車共有31條股權凍結信息，凍結股權總金額超過350億元。此外，觀致汽車有34則失信被執行人信息，涉案總金額超過1.1億元，最新的一次是2025年10月30日，執行法院為咸陽市渭城區人民法院。公司還有39則被執行人信息，被執行總金額超過7.6億元；最近的一次是1月4日，執行法院為咸陽市渭城區人民法院，執行標的約872.5萬元。