陳志被捕｜中國公安部官員赴柬推進電騙整治　繼續通緝集團成員

《央視新聞》報道，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。中國公安部並表示，將公開通緝首批陳志犯罪集團的骨幹成員，緝捕歸案。



報道指，中國公安部長助理劉忠義率團前往柬埔寨，13日與柬埔寨移民總局長宋威斯納（SokVeasna）舉行工作會談。雙方同意，將加大對柬埔寨境內網路詐騙犯罪的打擊力度。



柬埔寨《高棉日報》報道，柬中雙方13日舉行的這場會談，內容包括進一步深化執法協作、聯合打擊跨國違法犯罪等議題。

太子集團陳志被押解回國。（央視新聞）

報道稱，雙方在會談中一致同意，將在現有合作機制基礎上，進一步加強柬中兩國執法領域交流與協作，持續加大對在柬埔寨從事網路詐騙等跨國犯罪活動的打擊力度，共同維護地區安全與社會穩定。

據《柬中時報》報道，太子集團創辦人陳志被捕並遣送回中國後，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局發公告指，包括太子幸福廣場（Prince Happiness Plaza）、太子金海灣公寓（Prince Golden Bay），太子寰宇中心（Prince Huan Yu）、太子陽光壹號公園住宅區（Borey Prince One Tropica）和Samraong Village公園住宅區項目不得再進行任何新的房屋或公寓單位銷售。

位在金邊的社區「太子幸福廣場」（Pinnacle Residence）員工13日表示，這一建案的銷售辦公室已經關閉。

