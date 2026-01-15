陳志被捕｜關聯上市公司致浩達挫9%　屬下企業於BVI被提出清盤

涉嫌從事跨國電騙活動的太子集團（Prince Group）創辦人陳志在柬埔寨被捕，並引渡至中國接受調查。其作為大股東的致浩達（1707）宣布，在周二（13日）獲悉，東加勒比最高法院轄下英屬處女群島高等法院（ 商業法庭）已接獲針對其全資附屬公司Praise Marble Ltd的清盤呈請。該清盤呈請由英屬處女群島總檢察長作為申請人提出。 截至周三（14日）清盤呈請的聆訊日期尚未排定。

受到有關消息拖累，致浩達今日（15日）挫9.6%，最新報0.047元，成交額為1.69萬元。

陳志在柬埔寨經營「太子集團」。（太子集團圖片）

致浩達指，清盤呈請的提交並不代表申請人已成功將Praise Marble清盤，且截至周三，英屬處女群島法院尚未就Praise Marble頒發任何清盤令。其正就清盤呈請蒐集進一步資訊，並就清盤呈請之影響徵詢專業意見。

該集團的2017年報顯示，其是於上市前，即2017年9月15日，收購當時持有從事斜坡或擋土牆工程的土力資源、富利建築工程、有榮建築工程及Geo Resources的控股公司Praise Marble全部股權，後者為控股公司。土力資源更為其主要附屬公司之一，為旗下註冊資本最大的公司，註冊資本達1,000萬元。現時陳志在致浩達持股54.79%。