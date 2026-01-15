全國組織部長會議召開　蔡奇強調：堅持正確用人導向

全國組織部長會議周四（1月15日）在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並強調，要堅持正確用人導向，嚴格人選考察把關，堅持事業為上、人崗相適，堅決匡正用人風氣，以換屆為契機選優配強各級領導班子。



蔡奇強調，要堅持和加強黨中央集中統一領導，持續用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動，完善黨中央重大決策部署落實機制，推動黨的領導全面覆蓋、一貫到底，確保黨中央決策部署不折不扣落實到位。要樹立和踐行正確政績觀，加強正確政績觀教育，改進優化政績考核，健全有效防範和糾治政績觀偏差工作機制，真抓實幹推動高質量發展。

蔡奇稱，要堅持正確用人導向，嚴格人選考察把關，堅持事業為上、人崗相適，堅決匡正用人風氣，以換屆為契機選優配強各級領導班子。要堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，完善從嚴管理監督制度機制，加強關心關愛和激勵引導，激發幹部隊伍內生動力和整體活力。要增強基層黨組織政治功能和組織功能，紮實做好村（社區）「兩委」換屆工作，加強黨建引領基層治理和基層政權建設，突出抓好新興領域黨建工作，提升黨建引領基層治理整體效能。

蔡奇指，要加快培養集聚各方面優秀人才，一體推進教育科技人才發展，深化人才發展體制機制改革，加強對人才的政治引領和政治吸納，強化現代化建設人才支撐。各級組織部門和廣大組工幹部要鑄牢政治忠誠，恪守公道正派，提升能力本領，弘揚優良作風，更好擔負起黨和人民賦予的重任。