神舟二十號乘組返回後首亮相　詳述太空碎片撞擊後應急處置過程

周五（16日），中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神舟二十號乘組與記者見面會，為神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞和王傑「換乘」神舟二十一號飛船返回63天後，首次面向媒體與公眾正式公開亮相。他們就太空駐留期間的工作感悟，和舷窗遭遇太空碎片撞擊後的應急處置娓娓道來。



央視報道指，見面會上，乘組詳細回顧了返回前的緊急情況。在返回前最後檢查階段，乘組發現返回艙舷窗出現三角形貫穿裂紋，初步判斷為太空碎片撞擊所致。指令長陳冬第一時間拍照記錄並傳回地面，與神舟二十一號乘組共同對舷窗狀態進行了細致觀察和討論，全力配合地面完成覆核確認。陳冬認為「做到『兩個相信』：一是相信地面團隊，一定會預想一切可能，窮盡一切辦法，制定最穩妥的安全返回方案。二是相信自己是訓練有素的航天員，有能力處置各種突發的故障，做到沉著冷靜，泰然處之。

航天員陳中瑞表示，地面做了紮實的應急情況處置訓練，更重要的是，強大的祖國後盾、精益求精的中國載人航天隊伍，和團結協作的乘組讓他充滿底氣。王傑則感慨乘組與地面千萬航天人「天地同心」的強大力量。他們迅速響應應急預案，按照地面指令有條不紊推進推遲返回前的各項準備工作。最終，在地面團隊精準研判和高效保障下，神舟二十號乘組順利換乘神舟二十一號返回艙安全著陸。從發現險情到完成「換乘」返回、神舟二十二號成功對接太空站，全程僅用20餘天，中國載人航天用「安全、高效」向世界交出圓滿答卷。

航天員整理行囊，為歸途做細致準備。（央視新聞）

作為目前執行太空出艙任務次數最多的中國航天員，陳冬累計執行了6次艙外任務。從太空站建造期的設備安裝到運營期安裝太空碎片防護板，每一次出艙都承載守護太空家園的重要使命。陳冬參與的第7次出艙活動是首次在艙內進行支持，對此印象非常深刻，並體會到了地面指揮團隊的辛苦，「雖然身體未出艙，但大腦和眼睛全程緊跟隊友操作」。

陳冬還成為首個在軌駐留總時長超過400天的中國航天員，共執行了3次飛行任務。他總結道，經過多次任務歷練，地面訓練體系日趨科學完善，在軌天地配合越發默契高效，健康防護手段不斷豐富，讓他完成任務的信心越來越足。

作為第三批航天員，首次飛天便完成204天駐留的陳中瑞從初入太空的陌生不適到後期的遊刃有餘，他在高壓環境中攻克多項任務，用穩定表現交出亮眼答卷。

1月16日，中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神舟二十號乘組與記者見面會。（央視新聞）

此次任務中，陳中瑞執行了3次艙外任務，其中首次出艙對他來說堪稱挑戰。「首次出艙從節點艙出發，這是太空站建成後首次從該艙段出艙，無經驗可借鑒，壓力很大。」他介紹，為確保任務成功，乘組反覆演練流程，將每個動作爛熟於心。最終，他總結出「心態穩、身體穩、操作穩，動作要慢」的「三穩一慢」操作要領。在天地一體協同和乘組三人的密切配合下，經過8個多小時的艙外作業，圓滿完成了首次出艙任務。

「淬火方能成鋼，問天之路道阻且長，但中國航天，使命必達！」陳中瑞表示，首次飛天即破紀錄的駐留經歷是寶貴的成長歷練，未來將繼續拼搏，勇闖更遙遠的太空。

從地面參與太空站建造的一名航天科技工作者，到太空親手操作維護的一名航天飛行工程師，王傑深刻體會到「學以致用」的價值。在太空，一旦遇到設備異常故障，地面積累的基礎知識、設計原理以及多次模擬訓練中形成的肌肉記憶和應變思維，瞬間就派上了用場。王傑說：「平時學的每一點知識、練的每一次操作，都是為了太空這一刻的從容」。

2025年11月14日16時40分，神舟二十一號飛船平安降落在東風著陸場，陳冬、陳中瑞、王傑順利出艙。（央視新聞）

在推遲返回的數天內，作為飛行工程師，王傑在6人駐留期間承擔著環控生保系統的維護重任。「這套系統是太空站的『生命中樞』，我們像呵護生命體一樣每日巡檢參數，精細調控氧、水供應。」他介紹，通過優化作息分區和睡眠環境，確保每位航天員都能安心休息。備受網友關注的「太空燒烤」讓他記憶猶新，集成「抽油煙機」功能的熱烘烤裝置操作便捷，烤雞翅、牛排香氣四溢，成為太空生活的暖心亮點。

「從地面到太空，從學習到應用，我每一步都感受到中國航天的堅實步伐，以及無數航天人的默默付出。」他表示，未來將繼續以飽滿狀態完成各項任務，不負祖國與人民的重托。

據介紹，神舟二十號乘組返回後相繼完成隔離恢復、療養恢復階段各項工作，已全面轉入恢復觀察階段。目前，在中國航天員科研訓練中心科研保障團隊的精心守護和照料下，神舟二十號乘組身心狀態良好，各項醫學檢查結果正常，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復到飛行前水平。待完成恢復期各項工作並進行健康評估後，3名航天員將轉入正常訓練。