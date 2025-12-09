神舟二十一號航天員乘組首次出艙　完成神二十返回艙舷窗巡檢

據央視新聞報道，神舟二十一號航天員乘組於今日（12月9日）圓滿完成第一次出艙活動，並在地面科研人員的配合支持下，順利完成對神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝、溫控適配器多層罩更換等任務。



自北京時間2025年11月1日順利進駐空間站組合體以來，神舟二十一號航天員乘組完成了與神舟二十號航天員乘組輪換、空間站平台維護照料、應急物資巡檢與整理、生活和健康保障等工作。

今日，航天員張陸、武飛、張洪章密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，充分發揮人在艙外第一現場的能動作用，順利完成了神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝、溫控適配器多層罩更換等任務。出艙航天員張陸、武飛已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

指令長張陸時隔兩年半再度漫步太空，航天員武飛則成為中國目前執行出艙任務最年輕的航天員。按計劃，神舟二十一號載人飛行任務期間還將實施人員和應用載荷出艙活動，開展科學實驗與技術試驗，並視情由航天員乘組對神舟二十號飛船受損舷窗進行防護處置。