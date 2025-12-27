神舟二十一號｜1太空鼠回地球成功受孕　9幼仔成「太空小鼠後代」

中國科學院空間應用工程與技術中心周五（26日）消息，隨神舟二十一號載人飛船上行的4隻實驗小鼠中，有一隻雌鼠在返回地球後成功受孕。該鼠於12月10日早上6時分娩，產下9隻幼仔，目前存活6隻，存活率正常。這窩「太空小鼠後代」在科研人員的精心照料中健康成長，母鼠的哺育行為也十分正常，幼鼠活力良好。



據央視報道，這4隻小鼠於2025年10月31日隨神舟二十一號載人飛船發射，入駐中國太空站的哺乳動物飼養裝置，進行太空環境下的生存與適應實驗。隨後，它們於11月14日隨飛船返回地面。

實驗小鼠。（央視）

根據中國科學院動物研究所的王紅梅研究員表示，此次任務顯示短期的太空飛行未對小鼠的生育能力造成負面影響，同時也為研究空間環境對哺乳動物早期生命發育的影響提供了珍貴的樣本。

此次小鼠的太空之旅並不平坦。由於神舟二十號的返回計劃調整，小鼠在任務後期遇到了「斷糧」的挑戰。面對突發狀況，地面科研團隊迅速啟動應急響應機制，開展了方案論證和地面驗證。

在飲水補給上，科研團隊利用空間飼養裝置預留的外部補水接口，經由航天員的協助，將空間站內飲用水注入小鼠實驗單元，迅速解決了小鼠的供水問題。

幼仔成「太空小鼠後代」。（央視新聞）

在食物方面，由於小鼠的特製飼料無法臨時補充，科研團隊緊急調取航天員的食品清單，篩選出壓縮餅乾、玉米、榛子和豆漿等潛在替代品，並進行了地面驗證實驗。經評估，最終選擇豆漿作為小鼠的應急食物，並成功於11月12日至13日完成供應。

同時，科研團隊借助提前研發的AI行為監測系統，實時追蹤小鼠的運動、進食和睡眠情況，精確預測其飼料消耗進度，為應急決策提供了關鍵數據支持。

對於這批太空返回的小鼠所孕育的後代，科學家將進一步開展系統研究，特別關注其生長發育曲線及生理、病理特徵的變化。此外，科研人員還將觀察子代的繁殖能力，嘗試培育「第二代」小鼠，以深入探討太空環境對多代哺乳動物遺傳和發育的潛在影響。