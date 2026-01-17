助力國家半導體創新　晉達半導體宣布與透納飛電子策略性合作

香港首家及唯一專注半導體記憶體的公司晉達半導體有限公司(JinTech Semiconductor Co., Ltd.) 1月15日宣佈與固態硬碟（SSD）控制器技術領先創新企業特納飛電子技術有限公司(TenaFe Co., Ltd.) 達成重要技術合作。



晉達通過與特納飛的策略性合作，讓公司擁有尖端PCIe Gen4 SSD控制器的完整能力，並促進雙方在全球存儲市場的策略協同，進一步提升開發高性能儲存解決方案的能力。此項合作突顯晉達對推動半導體記憶體領域創新的承諾，並定位公司能夠提供新一代SSD產品，滿足資料儲存應用對速度、效率及可靠性的日益需求。

作為香港首家及唯一的半導體記憶體公司，晉達以位於香港的先進設施為傲，並計劃未來五年投資約1億美元進行擴張，將加大研發投入、聘用本地人才、擴大香港總部規模，並重點在AI領域開發更多創新產品，致力打造本地智能微電子生態系統。

晉達：利用大灣區優勢，積極推進內地部署與合作

晉達指出，作為香港企業，將充分利用大灣區優勢，積極推進內地部署與合作，包括與內地供應鏈夥伴深化整合、在深圳或珠三角地區建立生產與測試基地，並探索聯合研發項目，加速產品落地與規模化生產。這將進一步強化晉達在大灣區乃至全國的產業布局，實現香港創新與內地製造的深度融合。

晉達稱，此合作正值國家大力推動半導體自主創新之際，晉達將積極響應國家「十四五」規劃及相關科技專項政策，充分利用國家集成電路產業投資基金、研發資助及人才引進計劃等支持，加大AI儲存領域的研發投入。公司計劃在香港成立專屬AI儲存研發團隊，並與內地高校、科研機構合作，共同攻克高性能、低功耗儲存關鍵技術，為國家半導體產業鏈補鏈強鏈貢獻力量。

晉達半導體有限公司董事長暨創始人王寵瑜先生表示：「我們非常高興與特納飛展開這項策略性技術合作，將其先進控制器技術與晉達在香港的製造與創新能力結合。此合作不僅加速AI儲存產品開發，更讓我們在香港成立專屬研發團隊，針對AI應用推出高性能、低功耗解決方案。這是香港與內地科技力量深度融合的生動實踐，為國家半導體產業自主創新貢獻力量。」

特納飛電子技術有限公司 董事長暨創始人李孟坤先生表示：「本次策略性合作對我們雙方都有重大意義，既體現出晉達在技術創新領域的決心和成果，也是特納飛尖端控制器芯片技術在全球範圍内實現多元化商業成功的里程碑。

據介紹，總部位於香港的晉達半導體，是首家及唯一具備先進製造能力的本地半導體記憶體公司，專注於先進儲存產品的設計、測試及製造，包括eMMC, Flash BGA, PCIe SSD及PSSD。 憑藉香港世界級基礎設施，推動半導體產業創新。 晉達繼續致力培養本地人才、推進智能製造，並向全球市場提供優質記憶體解決方案。

特納飛是一家以全棧自研尖端控制器芯片和存儲產品為核心的國際一線存儲公司，擁有完整的PCIe Gen4 和 Gen5 SSD 控制器芯片和存儲解決方案技術，覆蓋消費級、企業級、工業級和新興市場，並在全球一線客戶量產。