谷神星二號火箭首飛失利　具體原因正分析排查　星河動力致歉

內地今日（1月17日）兩次發射火箭任務失利。據新華社報道，1月17日12時8分，谷神星二號民營商業運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，火箭飛行異常，首次飛行試驗任務失利。具體原因正在進一步分析排查。



對此，星河動力航天在微信公眾號發文致歉，「在此，我們向本次任務的參與各方及所有關心和支持星河動力航天的領導朋友們致以最誠摯的歉意。我們將始終懷揣對航天技術的敬畏之心，全力查明故障原因，認真嚴謹組織谷神星二號的歸零與復飛工作，確保後續發射任務的圓滿成功。」

公開資料顯示，谷神星二號是星河動力航天面向商業發射市場研發的中型固體運載火箭，作為谷神星系列升級型號。該火箭起飛質量約100噸，具備1.6噸低地球軌道運載能力和1.3噸太陽同步軌道運載能力，採用海陸兼容發射方式並預留電磁軌道發射拓展能力。

谷神星二號是星河動力航天面向商業發射市場研發的中型固體運載火箭。（網上圖片）

2025年9月，谷神星二號運載火箭完成全部地面研製驗證工作，轉入總裝階段，將具備首飛條件。據星河動力航天2025年9月28日消息，谷神星二號（遙一）運載火箭已先後於資陽和海陽完成了總裝總測、箭車匹配試驗，並順利通過了出廠評審，將於近期擇機執行「一箭六星」首次發射任務。

另據此前報道，1月17日0時55分，在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星，火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。