駐美大使謝鋒：不論關稅戰、貿易戰　都是損人害己的死路絕路

據中國駐美國大使館消息，周四（15日），中國駐美國大使謝鋒在美國中國總商會馬年頒獎晚宴上發表主旨演講《不畏風吹浪打，發揚龍馬精神》。他強調，無論是關稅戰、貿易戰、科技戰，還是產能戰、資源戰、地緣戰，都是損人害己的死路絕路。



謝鋒表示，2026年剛剛過去了15天，世界就已經目睹了接連不斷的「黑天鵝」「灰犀牛」，不穩定性、不確定性撲面而來。世界向何處去，人類面臨嚴峻選擇：和平還是戰爭、開放還是封閉、合作還是對抗、共贏還是零和。對此，他願分享三點看法。

第一，不管國際風雲如何變幻，要和平、要發展、要合作的時代潮流不會改變。2025年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，但這一年世界並沒有變得更和平、更穩定。《全球和平指數》顯示世界和平水平降到近20年來最低點，世界銀行數據顯示全球絕對貧困人口已增至約8億人，每天生活費用不足3美元。冷戰思維卷土重來，實力踐踏規則，強權挑戰公理，霸淩霸道取代對話協商，國際秩序遭到系統性衝擊，世界被拖回弱肉強食「叢林時代」的風險顯著上升。

儘管如此，不能動搖對世界前途的信心。一時強弱在於力，千秋勝負在於理。聯合國憲章確立的「維護國際和平及安全」「促成國際合作」「主權平等」「和平解決國際爭端」等宗旨和原則沒有過時，各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，踐行多邊主義、維護公平正義的力量持續壯大，世界多極化和經濟全球化的大趨勢愈益明朗。這一切，都不會因任何國家的取向和行動而轉移。

習近平主席指出，堅持在歷史前進的邏輯中前進，在時代發展的潮流中發展。面對紛繁複雜的國際形勢，中國堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，提出並踐行四大全球倡議，以最大誠意團結一切和平力量，以最實舉措匯聚各國穩定力量，以最廣胸懷攜手全球進步力量，推動構建人類命運共同體，開創持久和平、共同繁榮的光明未來。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

第二，不管中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則俱傷的歷史邏輯不會改變。2025年，習近平主席同特朗普總統4次通話、多次通信，並在韓國釜山成功會晤，在關鍵時刻為中美關係巨輪校正航向、繞開暗礁。過去一年中美關係從黑雲壓城到峰回路轉的歷程再次警示我們：對話比對抗好、合作比零和好、穩定比折騰好；無論是關稅戰、貿易戰、科技戰，還是產能戰、資源戰、地緣戰，都是損人害己的死路絕路；中美合，世界安，中美對抗，世界遭殃。

謝鋒表示，中方對發展中美關係有誠意但講原則，在捍衛主權安全發展利益的大是大非問題上，沒有絲毫妥協餘地。台灣是中國領土不可分割的一部分，這是《開羅宣言》《波茨坦公告》和聯大第2758號決議等具有國際法效力的文件確立的定論。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美處理台灣問題的唯一遵循。台海最大的現狀就是兩岸同屬一個中國，台海和平的最大威脅來自於「台獨」分裂行徑和外部勢力縱容支持。中方再次敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，這是新時期中美正確相處的治本之道。相互尊重是前提，和平共處是底線，合作共贏是目標。希望美方與中方相向而行，以實際行動落實兩國元首釜山會晤重要共識，拉長合作清單，排除幹擾障礙，推動中美關係穩定健康可持續發展。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，期間特朗普向習近平及其他中方人員出示卡紙。（白宮網站）

第三，不管外部環境如何變化，中國致力於高質量發展、高水平開放的戰略抉擇不會改變。去年是「十四五」收官之年，中國經濟承壓而上、向新而優。全年GDP有望實現5%左右的增長目標，經濟總量邁上140萬億元新台階，對世界經濟增長貢獻率繼續超過30%。去年，中國貨物進出口總額同比增長3.8%，貿易順差首次超過1萬億美元，既是超級「賣家」也當全球「買家」，人工智能大模型、人形機器人等創新成果競相湧現，新能源汽車、智能手機等「中國智造」名揚海外。今年是「十五五」開局之年，我們將按照中共二十屆四中全會繪就的宏偉藍圖，繼續用好制度優勢、市場優勢、產業優勢、人才優勢，推動高質量發展，加快高水平科技自立自強，積極發展新質生產力，做強國內大循環、暢通國內國際雙循環，實施高水平對外開放，實現全體人民共同富裕。

中國的發展是開放的發展，一個持續進步不斷開放的中國將給世界帶來更多新機遇。中國外資準入負面清單已減少至29項，給予所有建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，海南自由貿易港全島封關運作，自主單邊開放有序推進。2025年前11個月，中國新設外商投資企業超6萬家，同比增長16.9%；美國企業在進博會上參展面積連續7年保持第一，在鏈博會上參展數量連續2年居首。這些都是世界給中國投下的實實在在的信任票。

未來10年，中國中等收入群體預計翻番超過8億人，正在加快形成全球最大、最富活力的消費市場。中國將在新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業催生萬億甚至更大規模市場，增值電信、生物技術、外商獨資醫院等服務業也將擴大開放試點。中美兩國企業完全可以在這些領域深挖合作潛力，促成更多務實合作項目。當然，合作應該是雙向的、互惠的，美國政府也應該為中國企業在美投資運營提供開放、公正、非歧視的環境，包括提供簽證、入境便利等而不是設置障礙。

最後，謝鋒提到，中國農歷馬年就快要到了，馬在中國文化中寓意奮發進取、卓有成效，此次年會以「騏驥同行，篤行致遠」為主題，正當其時。毛澤東主席曾以詩抒懷：「不管風吹浪打，勝似閒庭信步。」這是一種不畏艱難、越是艱險越向前的自信和從容，更是一種搏擊中流、於變局中開創新局的遠見和勇氣。積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也，「讓我們共同發揚龍馬精神，直面挑戰，搶抓機遇。預祝大家一馬當先、馬到成功！」