內蒙古包鋼板材廠爆炸　2死84傷8失聯　相關責任人被警方採取措施

1月18日，內蒙古包頭市包鋼稀土鋼板材廠爆炸，其所屬的內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（包鋼股份）1月19日發布公告稱，板材廠煉鋼作業部一個650m³飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成2人死亡、8人失聯、84人受傷留院治療。

包頭市政府通報，已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將依法依規嚴肅追責失職失責人員，相關企業責任人已被警方採取措施。



1月18日，內蒙古包頭市包鋼稀土鋼板材廠發生爆炸。（央視新聞）

公告稱，1月18日下午3時03分，公司控股子公司下屬的板材廠煉鋼作業部一個650m³飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成2人死亡、8人失聯、84人受傷在院治療。

本次事故造成板材廠部分廠房和設備受損，將對板材廠產線及周邊受波及的產線生產造成影響，具體損失情況正在核實評估。經包頭市生態環境部門跟蹤檢測，未發現本次事故對周邊大氣、土壤環境造成影響，現場無廢水產生。

1月18日，內蒙古包頭市包鋼稀土鋼板材廠發生爆炸，消防到場救援。（央視新聞）

1月19日，內蒙古包頭市召開新聞發布會，通報包鋼股份板材廠爆炸事故相關情況。

發布會介紹，當地已對廠區及周邊5公里範圍內安全隱患作全面排查。事故廠區已停止生產；城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常，周邊企業生產運營未受影響；經生態環境部門跟蹤監測，暫未發現本次事故對周邊大氣、土壤等環境造成影響，現場無廢水產生；對周邊居民房屋受損情況進行全面排查和修覆，暫未發現結構性安全問題。

1月19日，內蒙古包頭市召開新聞發布會，通報包鋼股份板材廠爆炸事故相關情況。（央視新聞）

自治區已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將對失職失責人員依法依規嚴肅追責，絕不姑息。公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。