內蒙包頭市板材廠爆炸　最少2死2失聯78人傷

央視新聞報道，根據內蒙古自治區包頭市緊急管理、消防救援等多個部門消息，周日（1月18日）於包鋼稀土鋼板材廠發生的爆炸事故，截至當晚7時50分，已造成2人死亡、2人失聯、78人送醫；傷者中4人重症。目前，搜救和檢查工作仍在進行中。



內蒙古包頭一廠區發生爆炸。現場升起蘑菇雲。（影片截圖）

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。（影片截圖）

爆炸發生於下午3時許，央視指根據消防救援人員拍攝的畫面，爆炸事故波及範圍較大，現場建築受損嚴重，各類裝備設備散落，整體環境複雜嚴峻。截至當晚7時50分，78名傷者都已緊急送往當地醫院接受救治，現場仍在緊張救援。

《新京報》報道，當地居民表示，爆炸導致周邊多戶居民家中玻璃門窗被震碎。

新華社報道，事故發生後，自治區黨委、政府立即組織救援隊伍到現場進行救援。自治區、包頭市、崑都崙區相關力量在現場進行救援處置。

據了解，包頭市、崑都崙區兩級公安機關在事故現場出動警力170餘人、車輛70餘台、無人機5架。消防救援部門已出動130餘人。