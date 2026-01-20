神舟二十號飛船返回任務展現新亮點：人機智能協同　無人先行突破

1月19日，神舟二十號飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，返回艙外觀總體正常。《解放軍報》周二（20日）報道介紹了此次任務新亮點、新突破，指此次任務驗證了一套能全天候、全地域快速回應的新型搜索模式，標誌著中國載人航太工程的搜索能力，正從「有人核心」向「人機智能協同，無人先行突破」的新階段演進。



報道指，神舟二十號飛船無人返回採用5圈快速返回模式。艙內搭載的下行物品包括一套艙外航太服、空間應用系統多個大件，以及經在軌驗證的實驗裝置部件等。此前，飛船載人狀態下，這類尺寸和重量較大、形狀不規則的載荷，因返回艙空間限制無法實現回收。

比起載人返回，無人返回在技術狀態的變化主要有兩方面。一是需嚴格控制返回艙質心以保障氣動特性穩定，補充下行載荷替代太空人乘組及穿戴物品重量；二是關鍵流程完全依賴地面發令執行，取消太空人手工操作指令。

2026年1月19日，神舟二十號飛船安全順利返回東風著陸場。（新華社）

任務中，無人機分隊首次作為空中搜索力量執行神舟飛船搜索任務，主要負責返回艙搜索、實況景象記錄、圖像資訊回傳等任務。返回艙返回期間，無人機主要完成返回艙搜索任務，並將返回艙乘傘下降過程圖像資訊傳輸至指揮所；在返回艙落地後，無人機負責返回艙落點座標測量與現場處置畫面拍攝。

此次太空應急行動還開展了乘組換乘返回、飛船應急發射、太空人在軌維修等應急處置工作，取得寶貴經驗。包括工程全線進一步認識到空間碎片威脅的嚴峻性，近年來空間碎片數量增長迅速，空間環境日趨惡劣，未來威脅將愈發嚴重，需在思想認知、產品設計、預案制訂等各環節充分考量並做好準備。以及驗證了提前佈局應急救援體系的重要性，自神舟十二號起確立的「打一備一，滾動備份」的應急救援體系科學有效，為快速處置突發情況提供了堅實支撐。

1月19日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟二十號飛船正常軌道飛行姿態的模擬畫面。（新華社）

而為防範空間碎片撞擊飛船等突發風險，將採取措施以確保安全。包括優化舷窗防護能力，在基本結構不變的前提下，對舷窗進行改進以提升防護水準，或者探索替代傳統舷窗的防護形式；通過實驗等方式進一步明確防熱結構損傷的邊界，以便發生類似情況時，能快速判斷是否具備安全返回條件。