《Nature》年度十大科學人物公布　DeepSeek梁文鋒、杜夢然入選

據《新華社》報道，英國《自然》（《Nature》）雜誌網站12月8日發佈2025年度十大科學人物榜單，中國人工智能企業深度求索創始人梁文鋒和中國科學院深海科學家杜夢然入選。



「科技顛覆者」梁文鋒

《自然》介紹稱，2025年是科學家拓展知識邊界的一年，也是顛覆的一年。在2025年度十大科學人物榜單中，梁文鋒被譽為「科技顛覆者」。

今年1月20日，國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，梁文鋒在會上發言。

中國人工智能公司DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

中國企業家梁文鋒1月推出的DeepSeek驚艷了日新月異的AI界，這個大語言模型的表現媲美現有最先進模型，但構建資源僅需後者的一小部分，與此同時，DeepSeek以「開放權重」（直接發佈模型訓練後的參數權重而無需重新訓練）的形式公開，意味着它能免費下載並擴展，為科研人士帶來福音。

「深潛者」杜夢然

中國科學院深海科學與工程研究所研究員杜夢然被《自然》稱為「深潛者」，榜單強調她在海平面9000米以下發現了地球上最深的動物生態系統，在海洋最底層「見證科學界前所未有的景象」。

杜夢然在「深海勇士」號載人潛水器艙內工作。（中國婦女報）

杜夢然是中國首位載人深潛航次女性首席科學家，主要致力於推動深海科學與工程技術的交叉融合。因為喜歡大海，她已先後隨「蛟龍」號、「深海勇士」號、「奮鬥者」號載人潛水器深潛30餘次，多項研究成果刊發於國際一流學術期刊。

入選榜單的還有「開拓者寶寶」——美國超罕見病患兒KJ·馬爾敦，他在六個月大時接受了首例個性化CRISPR基因編輯技術療法後，向世界展露出可愛笑容。這項新技術為罕見疾病治療帶來了希望。

此外，美國疾病控制和預防中心前主任、微生物學家和免疫學家蘇珊·莫納雷茲，印度數據科學家阿查爾·阿格拉瓦爾，美國加利福尼亞大學戴維斯分校物理學家托尼·泰森、南非公共衛生官員普雷舍絲·馬佐索，英國倫敦大學學院神經科學家薩拉·大不里士，巴西農業研究員盧西亞諾·莫雷拉以及以色列系統生物學家伊法特·梅爾博也入選榜單。