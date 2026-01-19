中國去年GDP首超140萬億元增長5%　對世界經濟增長貢獻率料達30%

國家統計局1月19日發佈數據，初步核算，2025年中國國內生產總值（GDP）達到1401879億元（人民幣），按不變價格計算，比上年增長5.0%。



據中國政府網介紹，「十四五」期間（2021－2025年），中國經濟總量連續跨越110萬億元、120萬億元、130萬億元、140萬億元關口。2025年，城鎮調查失業率平均值是5.2%，就業保持總體穩定；貨物貿易再創新高，外匯儲備餘額超過3.3萬億美元。

2025年10月21日，在浙江杭州蕭山區，收割機在稻田裏收割水稻，遠處高鐵列車飛馳而過。（無人機照片/新華社）

2025年規模以上高技術製造業增加值占規模以上工業增加值比重升到了17.1%，最終消費支出對經濟增長貢獻率超過了5成。

2025年，研發經費投入強度達2.8%，比上年提高0.11個百分點，首次超過OECD國家平均水平。世界知識產權組織數據顯示，中國創新指數排名首次進入全球前十。2025年，規模以上數字產品製造業增加值比上年增長9.3%，服務器、工業機械人產量高速增長；綠電、綠能、綠色經濟蓬勃發展，新能源汽車內地新車銷量佔比超過50%。

在武漢產業創新發展研究院，工作人員展示增材製造機械人。（2025年11月6日/新華社）

放眼全球，中國經濟增速在主要經濟體中名列前茅，是全球經濟增長最穩定、最可靠的動力源，對世界經濟增長的貢獻率預計達到30%左右。穩外貿多樣化格局加速形成，目前中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，高技術、高附加值產品成為出口增長主力，2025年高技術產品出口額比上年增長13.2%。