清華研究員：中國無意當世界警察　經濟活動已經遍布全球

高市早苗妄議台灣之後，依舊動作不斷：先是邀請韓國總統李在明訪問自己的家鄉奈良，又派出日本外務大臣訪問菲律賓，重點將提及南海等問題。在中國宣布加強對日本軍民兩用產品出口管制後，日本財務大臣和防衛大臣也前後腳訪問美國，希望能尋求到美國的幫助。



在此背景下，中日緊張關係是否會再度升級，並加劇亞太局勢動盪？近日，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波接受南華早報「Open Questions」欄目長篇專訪，就台海局勢、中美競爭、中日關係走向及全球秩序演變等諸多問題進行了評價和分析。周波強調，兩岸和平統一的前提在於中國相信和平統一仍具有可能性，而「台灣當局」的挑釁言論正侵蝕這一空間。



周波認為，日本首相高市早苗在「台灣有事」上的強硬表態主要出於國內政治需要，但下一屆日本政府必然在這一問題上更加審慎。中國並不尋求勢力範圍，而是以項目合作、人道主義行動及斡旋方式發揮影響力。他強調，中國不會填補美國收縮後的全球權力真空，因為所謂「權力真空」往往是陷阱而非機遇。現由北京對話王凡非將有關問答整理翻譯如下，經授權觀察者網全文發表。



本文獲觀察者網授權轉載，作者為清華大學戰略與安全研究中心研究員周波，整理翻譯為王凡非。此為下篇。



問：烏克蘭衝突已經快進入第四個年頭，北約援助力度出現動搖。在這種背景下，中國應如何定位自身角色？中國不希望俄羅斯在這場戰爭中失敗，對嗎？

周波：這場戰爭的勝負並不是由中國的「意願」決定的。儘管我們目前還看不清它將如何收場，但我認為有兩個結果已經隱約可見。

第一，北約在歐洲的擴張基本上已經接近極限。目前北約已有32個成員國，還有三個國家排隊等待加入：格魯吉亞、烏克蘭和波黑。前兩個之所以陷入戰爭或曾經陷入戰爭，很大程度上就是因為它們謀求加入北約。波黑加入與否，對北約整體分量的影響也有限。因此，我認為北約在歐洲方向的擴張幾乎已經走到了盡頭。

2025年12月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國柏林與美國代表會晤，德國總理默茨（Friedrich Merz）及北約盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich ）也出席。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

第二，無論戰爭結局如何，我認為俄羅斯在這場戰爭之後將鞏固一個「縮減版」的勢力範圍。自蘇聯解體以來，西方在不斷東擴的過程中，對俄羅斯的利益訴求基本充耳不聞。這一次，西方遇到了硬碰硬的阻力。當然，俄羅斯通過巨大的犧牲，有可能鞏固一定範圍內的影響力，但本身也被戰爭削弱了，所以我稱之為「縮小後的勢力範圍」。

問：在軍事現代化和戰略威懾方面，中國從這場烏克蘭戰爭中汲取了哪些教訓？

周波：正如我之前所說，首先，我們需要增加自己的核武庫。第二個教訓，其實已經在最近一次天安門閱兵中體現出來了。你可以看到反無人機系統、激光武器等裝備的亮相，這說明我們並不是在「袖手旁觀」，而是在不斷學習、研究和發展這些新技術，其中一些系統已經列裝部隊。

圖為2025年9月3日，北京舉行紀念抗日戰爭勝利80周年的閱兵式，東風-31新型陸基洲際導彈駛過天安門廣場。（Getty Images）

問：鑑於烏克蘭戰爭呈現出長期化的特點，中國應從中吸取怎樣的教訓，以避免台海局勢升級為一場曠日持久的衝突？

周波：看看烏克蘭戰爭。俄羅斯最明顯的優勢就是其龐大的核武器。由於俄羅斯常規力量在戰場上的表現並不理想，它多次以不同方式暗示可能動用核武器。比如去年，俄羅斯在戰場上新控制的領土非常有限，但卻不斷提及核武器，原因在於其無法通過常規手段確保取勝，於是通過這種方式發出「半遮半掩」的威脅。

中國從未發出類似威脅。我不認為中國大陸會在台海使用核武器，因為台灣同胞是我們的同胞，我們怎麼可能對自己的人民使用這種武器？更何況中國大陸已經鄭重承諾「在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器」，這一點決定了這種情況根本不可能發生。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

但我們必須做好準備，以防美國在這一問題上鋌而走險。如果我們的核彈頭規模足夠大，美國就不敢認真考慮對中國首先使用核武器。當然，問題在於「多少才算夠」。我的看法是，要把規模增加到一個程度，讓美國永遠不敢把對中國先發制人使用核武器當成選項。

問：在其他方向上，美菲關係持續深化，越南也在擴大近海油氣開發。在這樣的背景下，南海衝突是否不可避免？是否還存在可信的降級和緩和路徑？

周波：如果是指中國與其他聲索國（包括菲律賓）之間的衝突可能性，我認為並非為零，但概率很低。中國與包括菲律賓在內的東盟各國在《南海各方行為宣言》中已共同承諾，不訴諸武力或以武力相威脅。

在中菲緊張局勢問題上，恰恰因為中國軍力佔據壓倒性優勢，我們總體上可以把局勢控制在一定範圍內。對方也許會試圖製造麻煩，偶爾也會製造一些「事件」，但從整體上看，我們的實力足以穩定局勢。因此，我不認為中國與任何其他東盟國家之間爆發衝突的可能性很高。

2025年10月30日，新西蘭軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）在南海航行，參與澳洲、新西蘭、菲律賓和美國舉行的多邊海上合作演習。（LSA Jess Muir/Australian Department Of Defence/Handout via REUTERS）

真正的危險更多來自中美之間發生類似2001年海南島附近中美軍機撞機事件那樣的擦槍走火的風險。現在這類風險仍然存在，而且概率不低。五角大樓稱在過去兩年裏，中國軍機對美軍機實施了180多次攔截。如果這些數據可信，意味着大約每四天就有一次攔截行動，這樣的高頻相遇確實令人擔憂。

有時我還會想到另一種此前不太被重視的風險：中澳軍機之間是否會發生相撞事故。近年來，澳大利亞在台海、在西沙群島上空等方向採取了一些中方認為具有挑釁性的行動。澳方反過來指責中國飛行員投放干擾彈，稱它們可能被飛機發動機吸入，從而導致飛機墜毀。而類似的澳大利亞空軍危險逼近中國空域的事件已經發生過好幾次。

問：東盟是否有能力在南海問題上發揮有效調解和管控作用？

周波：不，他們做不到。原因在於，其中相當多的國家本身就是南海聲索方，各自有自己的利益訴求，很難真正做到「同聲同氣」。這一點在「南海行為準則」磋商過程中的遲滯也反映得很清楚：之所以談判耗時遠超預期，很大程度上就是因為這些國家內部都很難達成一致。既然他們本身就是糾紛的一部分，又如何發揮調解者的角色呢？

2025年10月28日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡出席第28次中國—東盟領導人會議。（中國外交部）

問：我們再把視線轉向朝鮮半島。美國批准韓國發展核動力潛艇，朝鮮的核計劃又在不斷加速，這些都令東北亞面臨「新核軍備競賽」的風險。在中國對朝鮮影響力有所下降的情況下，中國如何看待並應對韓國國內推動擁核以及朝鮮的「冒險主義」？

周波：首先，根據韓國國內一些民調，大約有七成受訪者表示支持發展核武器。但我認為，這一結果在很大程度上取決於提問方式。如果你先問：「要是我們擁有核武器，第一次核試驗準備放在哪裏？」考慮到韓國的人口密度，這是一個很現實的問題。然後你再問：「如果中國對此強烈反對，甚至採取制裁措施，我們該如何應對？」最後你再問：「如果美國說，既然你已經有能力自保，那我可以考慮從韓國撤軍，你又怎麼看？」如果按照這種方式完整提問，我相信支持率會大幅下降。

我認為，如果特朗普真的下令恢復核試驗，那將引發一連串的連鎖反應。首先，如果美國率先核試驗，俄羅斯也會跟進，這並非我的主觀揣測，普京和克里姆林宮發言人都公開提到過。接着朝鮮很可能會效仿，隨後可能是巴基斯坦。如果巴基斯坦做了，印度也大概率會跟上。至於中國，該不該跟進進行核試驗，就要由中國政府來決策了。

美國軍控協會前負責人達里爾·金博爾認為，如果美國恢復核試驗，中國肯定也會跟進，因為這符合中國的利益。他的觀點主要基於導彈與核技術層面，他認為美俄的技術已經非常成熟，而中國還需要通過更多試驗來完善。我對這種看法並不完全認同。他暗示中國核武器研發能力不如美俄，但你怎麼證明這一點？去年中國試射了一枚洲際導彈，落點在南太平洋，整個過程進行得非常順利，沒有出現任何問題。

問：在朝鮮半島問題上，中國應如何管控局勢？為防止事態升級並維持有效威懾，中國在核態勢上應做怎樣的調整？

周波：我們要想完全管理好朝鮮半島局勢，其實非常困難。我認為，朝鮮真正想要的是成為一個「擁核的正常國家」。它希望別人把自己視為一個正常國家，只是恰好擁有核武器而已。但只要擁有核武器，根據聯合國及《不擴散核武器條約》的定義，你就不是「正常國家」。聯合國對朝鮮的制裁至今仍然存在。有時我甚至覺得，朝鮮的一些挑釁行為只是為了吸引世界注意力。

圖為2025年1月5日，朝中社發布圖片稱，朝鮮前一天試射了高超音速導彈，朝鮮領導人金正恩親自督導。（朝中社圖片）

圖為2025年1月5日，朝中社發布圖片稱，朝鮮前一天試射了高超音速導彈。（朝中社圖片）

特朗普執政時期，花了很多時間和精力與朝鮮打交道；而前總統拜登似乎採取了一種「新的策略」，即對朝鮮採取某種「冷處理」態度：「好吧，你愛幹什麼就幹什麼」。於是，為了提醒美國政府「我還在這兒」，朝鮮就時不時發射導彈，甚至有報道稱派人去烏克蘭戰場與俄軍並肩作戰。

中國當然談不上「歡迎」朝鮮的核計劃，否則當初也不會參與六方會談。問題在於，中國不可能把一切都掌控在自己手中，尤其是這些事情發生在我們國境之外。

問：在中國周邊地區之外，您認為中國維護自身利益面臨的最大挑戰在哪裏？

周波：這要看你說的是哪一類利益。就經濟利益而言，中國的存在幾乎無處不在，中國的商品、投資和貿易遍佈世界各地。

如果以「一帶一路」倡議為例，就會引出一個關鍵問題：如何保障印度洋上那些關鍵國際航道的安全？像曼德海峽、霍爾木茲海峽和馬六甲海峽等要道，都關係重大。這也正是為什麼自2008年底以來，中國海軍一直在附近的亞丁灣海域執行護航等任務。

另一個挑戰是如何保護海外中國公民，尤其是大量分佈在印度洋沿岸和非洲各地的中國工人。這對解放軍來說是一項巨大任務。

這也是為什麼在我看來，中國需要一支「大海軍」。解決台灣問題並不只是海軍的工作，即便擁有再多軍艦，也不能單靠海軍來解決台灣問題。真正的根本原因在於，中國擁有全球性的利益和全球性的責任，而這需要一支更龐大的海軍力量來保障。這就是我們必須建設強大海軍的理由。

問：美國在「世界警察」角色上不斷收縮，這是否為中國在一些地區填補權力真空提供了機會？

周波：不，這種看法不對。我並不認為那裏存在真正的「真空」，更多時候，那些所謂的「真空」其實是陷阱。

首先要問的是，美國真的能完全離開這些地區嗎？我對此存疑。美國能真正從中東或歐洲「抽身而退」嗎？即使它想這麼做，也很難完全實現。因此，所謂中國可以去填補的權力真空，並沒有多少是真實存在的。

既然中國並沒有想當「世界警察」的野心，而且中國的經濟活動本來就已經遍布全球，那又何必刻意去填補這些所謂的權力真空呢？