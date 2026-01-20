搶劫球館女助教掐頸致死　湖南「00後」男子被執行死刑

湖南婁底一名「00後」男子因搶劫時殺害一人，近日被執行死刑。



湖南省婁底市中級人民法院1月16日發布布告。（封面新聞）

湖南省婁底市中級人民法院上周五（1月16日）發布了一則布告顯示，搶劫犯譚某，男，2000年5月24日出生，湖南省隆回縣人。2024年7月，譚某在球館打球時結識球館助教被害人謝某媛，7月21日兩人相約搭乘譚某的車去長沙，當晚6時許，譚某以修車為由將謝騙至其所住旅館，向其多次借錢被拒，遂用手臂勒住並掐扼謝某媛的頸部，致其機械性窒息死亡。

而後，譚某劫得謝某媛的手機、戒指、吊墜及微信賬戶中的1.36萬多元（人民幣，下同），又用謝某媛的微信騙得其朋友500元，並以7500元的價格將謝某媛的手機銷贓，後將所劫錢財用於賭博。

婁底市中級人民法院認為，罪犯譚某在搶劫過程中殺害一人，犯罪情節特別惡劣，犯罪手段特別殘忍，社會危害性極大，該院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十三條之規定，以譚某犯搶劫罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。

宣判後，譚某不服，提出上訴，經湖南省高級人民法院終審裁定，駁回上訴，維持原判，並報最高人民法院核准。經最高人民法院裁定，核准對罪犯譚某以搶劫罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。

婁底市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，已於2026年1月16日在婁底市婁星區將罪犯譚某驗明正身，押赴刑場，執行死刑。