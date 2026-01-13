22歲醫科生遭前男友勒死　兇手一審判死刑　患癌母抱女兒遺像出庭

安徽22歲女醫科生李群遭前男友林偉強殺害一案，於今日（1月13日）在安慶市中級人民法院一審宣判，兇手被判死刑。據內媒報道，被害女醫科生李群與林偉強於2022年底正式交往，2024年8月底分手後，林偉強認為李群對感情不忠，同年11月1日，在一處出租屋內將李群掐死。2025年9月19日，林偉強涉嫌故意殺人案公開開庭審理。今日宣判，李群母親林女士抱著女兒遺像出席，哭訴「終於等到這個消息，我感覺天亮了。」



分手兩個月女生遭前男友掐死藏床底

受害者。（紅星新聞）

安慶市檢察院起訴書顯示，李群和林偉強於2018年通過網絡認識，2022年年底確定戀愛關係，後二人因感情糾紛於2024年8月底分手。林偉強認為李群對感情不忠，遂欲殺害李群及與李群有曖昧關係的人，並購買三棱軍刺、電擊槍等工具。

案發當日，林偉強以「討論經營網店」為由約李群到一出租屋內，李群因與現男友有約而著急離開，林偉強與其發生爭執，用右手將她拽倒，隨後用左手將李群頭部按壓在地上，右手掐住李群頸部，直至死亡。

受害者。（紅星新聞）

李群死亡後，林偉強將其拖拽至側臥房間床下藏匿，並將空調調至製冷16℃，後前往附近及江堤丟棄李群的手機、手錶和其購買的三棱軍刺、電擊槍等物品。

患癌母親放棄民事賠償 要兇手償命

林女士與女兒的合照。（紅星新聞）

2025年9月19日，林偉強涉嫌故意殺人案在安慶市中級人民法院公開開庭審理。

受害人李群的母親林女士今年年僅44歲，於2023年10月1日確診鼻咽癌局部晚期，因多次腦部放療，聽力受損。事發一年多來，林女士遭受巨大打擊，由丈夫照顧吃飯、洗澡、穿衣，每天沉浸在對女兒的思念中。「我患癌症我可以接受，但女兒離去我接受不了。」她還稱：「我願意放棄民事賠償，就希望林偉強償命，判死刑。」

今日一審開庭前，上午9時，林女士抱著女兒遺像，被人攙扶著走入法庭。在進入法庭前她表示，要來看法槌落下的那一刻，被告人林某強有沒有作為一個人的反應。

1月13日上午9時50分許，安慶市中級人民法院對案件作出一審判決，被告人林偉強死刑。林偉強當庭表示要上訴，請求法院給他一次重新做人的機會，還表示會贍養受害人的父母。對於林偉強的說法，林女士覺得很可笑。

判決後，林女士邊哭邊笑走出法院，她說「堵著的心，終於暢通了。」林女士表示，會去看望女兒，告訴女兒這個好消息，「女兒遇害了439天，終於等到這個消息，我感覺天亮了。」