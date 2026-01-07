遠洋漁船船長公海遇害遭拋屍　兇手一審被判死刑

去年3月中旬，一名遠洋漁船的船長在印度洋公海海域被船員殺害，並拋屍落海，兇手其後被警方控制。近日，威海市中級人民法院對案件作出一審宣判，被告林某兵被判處死刑。



涉事漁船來自榮成市的靖海集團，船號為「魯榮遠漁370」。（澎湃新聞）

魯榮遠漁370船的船長在公海被船員殺害後拋屍。（小紅書）

據此前報道，2025年3月20日凌晨，遇害漁船船長的女兒小星（化名）在小紅書上發文稱，其父親於3月11日在印度洋公海海域被船員殺害並拋向公海。她介紹，疑犯曾經在父親的遠洋漁船上工作過，後來父親停止出海三3、4年。2024年8月，父親再次出海，疑犯也跟隨上船工作。

3月24日，威海海警局發布情況通報稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已於3月12日立案，兇手被控制，涉事船隻已返港。4月，遇害船長家屬稱，疑犯已移送檢察院提請批准拘捕，惟遇害船長的遺體未被找回。

涉事漁船來自榮成市的靖海集團，船號為「魯榮遠漁370」，兇手名叫林某兵，為該船二副（船舶中第三高級別的職位，僅次於船長和大副），此前曾數次跟隨遇害船長出海。

魯榮遠漁370船的船長在公海被船員殺害後拋屍。（小紅書）

被害船長在船上遺留的花草等物件。（澎湃新聞）

多項證據顯示，案發前已有征兆浮現，2025年3月上旬，林某兵就和其他船員有過言語衝突。3月8日左右，林某兵表達過離職返港回國的想法。案發前一天，林某兵曾持刀獨自站在甲板之上，之後他一度跳海自殺，被船長聯合船員救下。翌日早，林某兵關閉閉路電視，開始行兇。船長遭殺害倒在甲板上，身體被推進海洋中。後在多人合力下，林某兵被控制。

2025年9月，遇害船長家屬收到了威海海警局提供的遇害者無生還可能證明、兇手無精神病認定、兇手認罪告知書、兇器認定等相關材料，案件已移送檢察院。

小星此前表示，不接受任何量刑方面的調解和退讓，「我和媽媽唯一且絕不讓步的訴求是，判處殺人兇手死刑立執」。

據《澎湃新聞》報道，案件一審已於2025年12月下旬宣判，林某兵被判處死刑。