中國勞動力平均年齡近40歲　人口紅利轉向「質量與結構優勢」

中國人口結構持續變化，勞動力「更老更少」的趨勢愈來愈明顯。據內地最新發布的一份人力資本報告顯示，2023年全國勞動力人口的平均年齡已升至39.66歲，接近40歲關口。然而，在勞動力人數減少、年齡增長的背景下，全國勞動力人力資本總量卻逆勢大幅增長，反映中國勞動力的整體教育水平正在提升，經濟發展動力正從傳統的「人口數量紅利」向「質量與結構優勢」轉變。



據《第一財經》報道，中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心於12月14日發布了《中國人力資本報告2025》。

報告數據揭示，從1985年到2023年，中國勞動力平均年齡從32.25歲增加了7.41歲，達到39.66歲。其中，城鎮勞動力平均年齡從33.03歲升至39.25歲，鄉村勞動力平均年齡則從31.99歲升至40.54歲，農村勞動力的平均年齡高於城鎮。細分來看，2023年農村男性勞動力平均年齡最高，為41.60歲，其次是城鎮男性（40.26歲）、農村女性（39.06歲），城鎮女性平均年齡最低，為38.07歲。

儘管勞動力平均年齡不斷上升，且總人數持續下降，但報告指出，中國勞動力的人力資本總量依然保持強勁增長。按當年價值計算，2023年全國勞動力人力資本總量達到1,126.11萬億元（人民幣，下同），相比2022年的886.1萬億元，大幅增加了240.01萬億元。

對此，中國人力資本度量項目負責人李海崢教授解釋，「儘管年齡增長、人數減少，但勞動力人力資本總量仍持續增加，主要原因是勞動力整體教育水平提升，尤其是新增勞動力的平均人力資本高於退休勞動力。」這意味著，勞動力的「質量提升」有效對沖了「數量減少」的影響。

報告亦公布了各省份的勞動力人力資本總量排名。排名前五的省（自治區、直轄市）依次為：廣東、江蘇、山東、浙江、河南。排名後五位的則依次是（從高到低）：甘肅、海南、寧夏、西藏、青海，顯示出區域間人力資本發展的不平衡。

（深圳微時光提供）

然而，未來的人口結構變化帶來隱憂。報告數據顯示，中國0-15歲人口數量持續下降，該年齡段人口占非退休人口的比例，已從1985年的38.61%大幅下降至2023年的22.71%。與此同時，46歲至退休年齡人口（女性55歲，男性60歲）的占比，則從10.44%上升至23.80%。

李海崢指出，「0-15歲人口是未來的後備勞動力，其占比變化預示著未來勞動力年齡結構的走向。」這預示未來勞動人口數量預計將進一步減少。報告指，目前，中國正通過系統性政策干預與社會文化引導，優化人口年齡結構與素質構成，並著力構建婚育友好型社會，以期實質性提升生育率，為經濟社會可持續發展注入長期活力。