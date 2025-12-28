湖北生仔送樓？生3孩可補貼800呎　網民羨慕求推廣

近日，有內地網民曬出一張兩張憑證，稱湖北十堰竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎補。竹山縣衛生健康局職員證實確有該政策，二孩獎補25平方米（約269平方呎）、三孩獎補50平方米（約538呎）。



內地有網民曬出一張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」和一張「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」，稱湖北十堰竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎補。當地也有多名網民拍片稱享受到了政策福利。

網民曬出的兩張憑證。（截圖）

事件在網絡上引發關注，不少網民希望該政策可推廣：「以前開玩笑說以後生娃獎房子，沒想到真的實現了！」「是一個很好的政策，值得各縣市學習推廣。」「真金白銀，這個房子是大補！」

內媒《新京報》亦發表文章指出：「這份真金白銀的激勵，直指年輕人『生育成本高、養育壓力大』的現實痛點，成為地方探索鼓勵生育新路徑的又一嘗試。」

示意圖。（CFP）

衛生健康局：目前市民反響普遍較好

12月25日，竹山縣衛生健康局工作人員表示，當地的確有該政策，二孩獎補25平方米（約269平方呎）、三孩獎補50平方米（約538呎），兩項還可疊加使用，具體要求以官方文件為準，目前市民反響普遍較好。

示意圖。（CFP）

根據竹山縣官方發佈的生育補貼相關文件，2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩、三孩家庭，從發文之日（2023年11月9日）起至2024年12月31日期間，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方米，生育三孩購房獎補50平方米，可疊加計算。