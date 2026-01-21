國台辦：美台共識是「賣身券」　供應鏈合作只會逼得台灣自斷筋骨

周三（21日），國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人彭慶恩表示，所謂「美台貿易」及「供應鏈合作」，只會把台灣榨幹；民進黨稱「台灣模式」得到美國支持，但所謂共識不過是一張「賣身券」。



日前，賴清德與美國亞利桑那州訪問團見面時稱，近年來美國已成為台灣最大海外直接投資地，期盼雙方盡早簽署關稅協定，幫助台積電等業者在美國長期深耕，也為當地創造高薪就業機會。另一方面，美國商務部宣布，美國對台灣商品適用對等關稅稅率總體不超過15%；台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台當局還要提供至少2500億美元的信用保證。民進黨當局稱，與美關稅談判達成預定目標，「台灣模式」得到美國支持。

對此，彭慶恩表示，美國向來以美國利益優先，揮舞關稅「大棒」損人利己。所謂「美台貿易」及「供應鏈合作」只會把台灣榨幹，逼得台灣自斷筋骨。在美國人眼裏，台灣的價值不是什麽「供應鏈夥伴」，而是「以台制華」的棋子、軍工復合體的「搖錢樹」、製造業回流的「提款機」。

而所謂「台美貿易談判」實質是美國以關稅為「大棒」極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業；所謂「達成了共識」，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的「賣身券」。

彭慶恩表示，美國向來以美國利益優先，揮舞關稅「大棒」損人利己。（新華社）

彭慶恩表示，美台達成所謂的「貿易協議」，實質是外部勢力與「台獨」分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的「賣身契」，損害的是台灣民眾和產業的未來。5000億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每一個台灣民眾拿出68萬元新台幣為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金。40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」將淪為「空心島」。民進黨當局對台灣所付慘痛代價極力掩飾，用島內民眾的血汗錢討美國的歡心，賣台毀台。美台關稅談判的結果充分證明，「台獨」是絕路，外人靠不住。如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外部勢力眼中的肥肉、成為任人宰割的羔羊。

彭進一步表示，近一段時間以來，民進黨當局出於「台獨」本性，肆意侵害陸配權益，打壓欺淩陸配群體，可謂無所不用其極，嚴重破壞兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益。陸方對此予以強烈譴責。對於迫害大陸配偶的「台獨」幫兇爪牙，將依法追責、嚴懲不貸。