曾被中國制裁　日本議員石平「竄台」　國台辦：宵小之輩胡言亂語

曾被中國禁止入境的「新漢奸」、日本華裔參議員石平於1月6日抵台。他在台北松山機場發表談話時稱，「踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天順利進入台灣國境，充分說明『中華人民共和國』和『中華民國』是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部份，台灣就是台灣。」



對此，國台辦在2026年首場記者會上回應表示，「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」。



今日（1月7日），國台辦舉行2026年首場記者會。發言人陳斌華就日本參議員石平「竄台」回應記者提問，稱石平言論為「宵小之輩的胡言亂語」，不值一評。昨日，中國外交部例行記者會上，發言人毛寧亦用相同回應評論此事，「宵小狂言不值一評。」

被稱為「宵小」的石平，生於四川成都，畢業於北京大學哲學系，1988年赴日本留學，2007年加入日本國籍。此後他不斷搖唇鼓舌，著書立說，還不時與一些右翼政客和反華言論家沆瀣一氣，對中國大潑污水，甚至妄言南京大屠殺「不符合歷史事實」。2008年，石平到訪台灣，與李登輝見面，李登輝還曾對其著述予以「充分肯定」。

2025年7月，日本國會參議院選舉中，石平當選參議員。相關資料顯示，他其後加入「日華議員懇談會」，並就對台關係發表主張，提出「要加強與台灣的關係」。

同年9月8日，外交部宣布對石平採取反制措施，並自即日起施行。外交部指出，石平在台灣、釣魚島、歷史、涉藏、涉疆、涉港等問題上發表極端消極言論，當選國會議員後，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。針對石平上述惡劣行徑，中方決定即日起對其採取反制措施。

措施包括凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。