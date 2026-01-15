台食店用｢青提｣命名甜品被指是大陸用語遭網暴　國台辦批割裂歷史

台灣基隆某甜點店近期因將綠葡萄制的甜點命名為「青提檸檬」與「青提馬卡龍」，引發部分網友不滿，甚至遭遇負評攻擊。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣社會這類現象的根本原因，在於民進黨當局推動去中國化，割裂兩岸歷史文化連結。民進黨秘書長徐國勇則指出，日常用語的細節也可能成為文化滲透的起點，並強調應落實戰略思維於日常行為。



甜點命名引爭議 國台辦批評民進黨割裂歷史

台灣基隆某甜點店近期將甜點命名為「青提檸檬」與「青提馬卡龍」，引發部分網友不滿，原因是「青提」並非台灣常用詞彙。店家隨後刪除相關貼文，並於臉書透露收到大量一星負評，甚至有人糾正其使用「中國（大陸）用語」，讓店家感到驚訝，並強調「青提就是好聽」。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上表示，在台灣因使用中國大陸用語或簡體字遭到綠營網軍攻擊，這類現象源自民進黨當局處心積慮操弄去中國化，妄圖割裂兩岸歷史文化連結。

徐國勇示警文化滲透 朱鳳蓮重申推動兩岸交流

台灣民進黨秘書長徐國勇表示，台灣社會日常不自覺使用中國（大陸）用語，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，戰略思維應落實於日常行為。對此，朱鳳蓮批評，民進黨推動台獨課綱和教材、刪除漢人表述、在路名上做政治文章，種種做法用心險惡、荒唐可笑，並強調兩岸同胞同屬中華民族，文化交流不應被曲解為滲透。

朱鳳蓮最後說：

我們的立場還是非常明確，我們將與台灣同胞一道，持續地推進兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，共同推動中華文化創造性轉化和創新性發展，做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者。

