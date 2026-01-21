受賄逾4064萬元　中國建設銀行原副行長章更生一審被判18年

中國建設銀行股份有限公司原黨委委員、副行長章更生，受賄、違法發放貸款案，周三（1月21日）在山東省淄博市中級人民法院一審公開宣判。

章更生犯受賄罪被判處有期徒刑十三年，併處罰金四百萬元人民幣，犯違法發放貸款罪判處有期徒刑十年，併處罰金十萬元人民幣，決定執行有期徒刑十八年，併處罰金四百一十萬元人民幣；追繳在案的章更生受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



章更生。（山東省淄博市中級人民法院）

法院審理查明，2006年至2019年9月，被告章更生利用擔任中國建設銀行股份有限公司集團客戶部（營業部）總經理，中國建設銀行股份有限公司黨委委員、副行長等職務上的便利，為有關單位和個人在貸款授信、貸款審批、職務調整等方面謀取利益，非法收受上述單位和個人給予的財物合共折合人民幣4064萬多元。2016年下半年至2017年4月，時任中國建設銀行股份有限公司黨委委員、副行長章更生在明知有關單位不符合貸款發放條件的情況下，違反國家規定，安排向相關單位發放巨額貸款，造成特別重大損失。

淄博市中級人民法院認為，被告章更生的行為構成受賄罪、違法發放貸款罪。章更生受賄數額特別巨大，違法發放貸款數額特別巨大並造成特別重大損失，應依法懲處。鑑於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。