中國1個月內兩度施援手　17名菲律賓船員貨輪傾覆後獲救

據中國海警微信公眾號消息，周五（23日）1時34分，中國海警接海南省三沙市海上搜救中心通報，一艘載有21名菲律賓籍船員的外籍貨輪在中國黃岩島西北55海里處傾覆，中國海警立即派遣2艘海警艦赴失事海域展開搜救，截至23日12時30分，已有17人獲救，其中14人生命體徵穩定，2人不幸遇難，1人正在搶救。



一艘載有21名菲律賓籍船員的外籍貨輪在中國黃岩島西北55海里處傾覆，中國海警立即派遣2艘海警艦赴失事海域展開搜救。（中國海警）

截至23日12時30分，已有17人獲救。（中國海警）

獲救人員接受治療。（中國海警）

這已是1個月內中方第二次營救菲律賓相關人員。2025年12月26日，中國駐菲律賓使館曾發布消息稱，12月25日，中國海軍174艦在南海海域巡航期間發現一艘菲漁船發出求救信號。該船因機械故障已滯留海上三日，船上漁民飲水及食物短缺。對此，中國海軍迅速行動，派出救援艇向菲方漁船緊急提供飲用水、食品等必要生活物資，有效保障漁民生命安全。期間，中方與菲律賓海警船4408號進行了必要溝通協調。

然而，菲海軍發言人稱，中方公開此事脫離了救助本質，是「政治宣傳」。今年1月8日上午，國防部新聞發言人張曉剛大校回應稱，中國海軍艦艇在中國管轄海域例行巡航時，救助遇險被困的菲律賓漁民，事後很多菲民眾感謝和讚揚中方義舉。菲方有些人只想著把本國漁民當作海上侵權挑釁和煽宣炒作的工具，往火坑裏推，毫不顧及他們的生計和安全，還對中方進行污蔑指責，十分虛偽和冷血。

張曉剛強調，事實勝於雄辯，公道自在人心。中方始終堅定維護自身領土主權和海洋權益，並致力於與地區國家共同將南海打造成和平、友誼、合作之海。