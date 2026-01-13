中使館：堅決拒絕菲律賓國家海事委員會聲明　無視事實且誤導性

據中國駐菲律賓大使館消息，針對菲律賓國家海事委員會1月12日晚相關聲明，中國駐菲律賓使館副發言人作出回應，指中方堅決拒絕菲律賓國家海事委員會發表的無視事實且誤導性的聲明。



聲明指出，《聯合國海洋法公約》沒有maritime zone概念，只有領海、專屬經濟區等法律制度。很長一段時間以來，菲方有意混淆領海和專屬經濟區的區別，將中方在中菲專屬經濟區主張重疊海域的正常活動歪曲為「非法巡航」，這是偷換概念、誤導輿論。

早在2006年，中方就根據《聯合國海洋法公約》第298條有關規定做出排除性聲明，將與海域劃界相關的爭議排除在仲裁程序之外。菲方未經中方同意，單方面發起仲裁，自然是不管用的，「判斷誰是導致海上局勢緊張的一方，要看誰是挑釁滋事的一方」。

1999年，菲方派軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，嚴重侵犯中國領土主權。中方當即提出嚴正交涉，要求菲方立即拖走該艦。菲方聲稱該船「缺少零部件」無法拖走。此後，中方多次提出嚴正交涉，菲方雖再三承諾把該艦從仁愛礁撤走，但一直拖延不動。過去十多年來，菲方一直向該軍艦運送鋼材、水泥等建築材料，試圖將其變為永久軍事據點。

2023年下半年以來，菲方多次組織海警船、公務船和所謂漁船反覆侵闖中國黃岩島領海，逼迫中方採取維權措施。

2024年，菲律賓派遣海岸警衛隊巡邏船，在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止多個月。（網上圖片）

2024年4月17日至9月14日，菲海警9701號船在仙賓礁非法滯留近5個月之久，讓人不得不懷疑菲方是否有意再次製造所謂「坐灘」。菲方公務船無法得逞，便將漁民推到一線，充當政治工具，頻繁衝闖敏感海域。2025年12月12日，菲方有組織有預謀糾集大量船隻非法侵闖仙賓礁潟湖。

《南海各方行為宣言》第5條明確規定，任何一方不得改變無人島礁無人無設施現狀。但在鐵線礁等南沙無人島礁，據不完全統計，僅2025年1至6月，菲方就派員侵登30次、211人次。

「請問上述所有事件中有哪一次是由中方主動挑起？試圖改變和破壞現狀、挑釁滋事的始終是菲方」。聲明稱，為維護自身領土主權和海洋權益、確保《南海各方行為宣言》全面有效落實，中方被迫採取必要應對措施，已經保持了最大限度的忍耐和克制。如不是這樣，現場狀況可能完全不同。

對於海上爭議，最好的辦法是本著尊重主權國家自主選擇和平解決爭端方式的原則坐下來商量。中方同其他鄰國也存在領土和海洋爭議，但都通過對話協商找到了解決辦法，或至少管控住了局勢。菲方同其他鄰國也有類似爭議，但始終未成為突出問題。為什麽中菲之間不能通過對話協商找到解決方法呢？除非有人根本就不想這樣做。

中方堅決拒絕菲律賓國家海事委員會發表的無視事實且誤導性的聲明。（中國駐菲律賓大使館）

聲明稱，謊言重覆一千次也無法成為事實。中方願在相互尊重基礎上與菲方坦誠對話、管控分歧，但中方堅決反對像Tarriela這樣的人，他只會混淆是非、顛倒因果、偷換概念、煽動對抗、誤導輿論。

無論這個人何時發表涉華涉海謬論，不管他找多少幫手——1個、10個還是100個，中方隨時奉陪，而且奉陪到底。「我們將繼續闡明事實、說明真相，目的是增進了解、減少誤判，促進中菲關係穩定發展」。

最後，聲明指，有些人打著「維權」的旗號鼓吹對抗、渲染緊張，把菲推向地緣政治競爭的最前沿，把中菲兩個完全可以友好相處的鄰國推向戰爭衝突的邊緣，這只會嚴重損害菲根本和長遠利益。