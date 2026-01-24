網民強烈崇拜抹黑中國博主　助「搬運」影片非法獲利數萬將被嚴懲

隨著互聯網技術的迅猛發展和社交平台的普及，越來越多的人在網絡上分享觀點，展現個人態度。然而，部分個體為塑造「個性」與「敢言」形象，卻公然傳播錯誤言論，損害國家形象。一些追隨者受到所謂「偶像光環」的影響，成為傳播不當言論、危害國家利益的幫兇。



近期，國家安全機關成功查處一起涉及製作、傳播和出售危害國家安全的音像製品案件，有效消除了潛在危害，維護了國家形象和利益。



在一次偶然的瀏覽中，陳某被一名境外旅遊穿搭博主的影片吸引，並對其產生強烈崇拜，開始長期關注該博主。陳某對博主影片中夾帶的帶有誤導性的信息視而不見，未能認識到這些言論在抹黑國家形象。

當相關部門依法對該博主的境內帳號和影片進行封禁後，陳某卻未能警醒，反而使用「翻牆」軟件繼續跟蹤該博主的動態。這位博主在境內社交平台上擁有眾多粉絲，陳某也因此看到了「商機」，決定將該博主在境外社交平台上發布的不法影片搬運回國，企圖以此獲利。

為了規避網絡監管，陳某通過錄屏保存這些影片，並經過剪輯後，以非法手段出售給境內用戶，最終累計獲利數萬元人民幣，且傳播範圍高達千人。陳某的行為不僅損害了國家安全，更將其個人法律責任置於風險中。等待陳某的將是法律的嚴懲。

國家安全機關提醒，網絡世界雖然多姿多彩，但同時也暗藏礁石。網絡行為既享有自由，也需遵循邊界。廣大民眾在享受網絡便利的同時，更應自覺抵制各種錯誤思想，成為清朗網絡空間的建設者。

如發現任何危害國家安全的行為或可疑線索，請及時通過12339國家安全機關舉報受理電話、網絡舉報平台（www.12339.gov.cn）、國家安全部微信公眾號等渠道進行舉報，以共同維護網絡安全。