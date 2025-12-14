國安部揭科技展竊密　掃描武器、偷走晶片　警惕｢拼圖式｣情報搜集

科技展會匯聚前沿技術，是企業拓展商機的黃金舞台，但也可能成為國家安全與商業機密的潛在風險場。據中國國家安全部最新發文警示，在熱鬧的展場背後，竊密黑手正無聲接近，通過超出範圍的「觀察」、過分親密的「接觸」，以及異常熱情的「諮詢」等手段，試圖竊取中國的尖端技術與敏感信息。



中國國家安全部微信公眾號於12月12日發布的消息指出，各類科技展會，尤其是高科技與軍用裝備展，雖通常設有嚴格的安防措施與警示，但仍難杜絕有心人士的竊密行為。這些行為往往偽裝成普通的參觀或交流，實則威脅國家安全與企業核心利益。

文中引述公開案例稱，在某國際性軍事裝備防務展上，曾有一名男子無視「禁止翻越」的警告，手持專業掃描設備對一款新型武器進行掃描作業。經安保人員檢查後發現，該設備能在數分鐘內完成對裝備關鍵結構數據的識別與採集，並可進行遠程傳輸，其行為早已超出正常拍照範疇，構成嚴重的泄密隱患。

2024年11月，殲-20S模型機曾在第十五屆中國航展首次公開亮相。（視覺中國）

此外，部份企業為展示最新成果，或會將核心部件帶至展場供人體驗。但別有用心之人可能趁機以「刮取」展品材質等方式進行分析，以竊取材料信息。更有甚者，可能直接盜竊展品。報道舉例稱，曾有高新科技企業在活動中展示其最新研製的芯片，結果芯片工程樣品不翼而飛。雖然只是樣品，但其架構設計具備極高商業價值，損失重大。

報道還提醒要小心異常熱情的「諮詢」。在展會諮詢環節，一些人員或組織可能以資料收集、合作問詢等名義，進行「拼圖式」情報搜集。他們通過匯總大量看似零散、無關緊要的數據，進行整合分析，最終可能反向推導出關鍵的「設計藍圖」。

第五屆中國國際消費品博覽會，宇樹科技展示了人形機械人及四足機械狗。（林芷瑩攝）

報道引述案例指，曾有人員以學術交流為契機，在展會期間頻繁出入涉密學術研討現場，通過索要資料、收集名單、記錄發言等方式搜集片段信息，最終提供給境外間諜情報機關整合成戰略性情報。

為應對這些風險，中國國家安全部在報道中向參展企業提出具體防範建議，強調須「管牢人物密，守好保密關」。在「管好人」方面，對表現出超常興趣、反覆追問技術細節、試圖近距離觸碰非展示設備的「觀眾」，應主動介入、禮貌引導；對以「學術研究」為名索要內部資料者，須提高警惕，嚴格履行審批程序。在「看好物」方面，可對展示樣機或模型採取「技術隔離」方案，例如將關鍵部件封閉、對核心參數作模糊化處理，或使用性能降級的演示版本。在「守好密」方面，則需及時銷毀廢棄文件資料，並避免在餐廳、走廊等公共場合討論企業或設備的敏感信息。