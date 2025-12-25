安徽商人上訪收4300路費被判尋釁滋事　自稱依法維權，將繼續上訴

據《九派新聞》報道，安徽鳳陽縣企業主周賢高因養殖場被關停，長期就補償問題信訪，在一次赴京信訪途中，因收取了鎮幹部4300元（人民幣，下同）「路費報銷」，周賢高在一年半後被刑事拘留，一審法院認定其犯尋釁滋事罪，但免予刑事處罰。周賢高不服，提起上訴。



2025年12月23日，滁州市中院對該案作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。周賢高則對指控事實和罪名均有異議，辯稱其只是依法上訪維權，沒有「強拿硬要」，將會繼續申訴。



據《九派新聞》報道，2014年，周賢高註冊成立安徽松濤生態牧業有限公司鳳陽分公司，並在鳳陽縣殷澗鎮白雲村建設養殖場。然而，2016年11月，鳳陽縣人民政府發佈整治方案，以該養殖場位於鳳陽山水庫水源二級保護區為由，要求其關停拆除。

安徽松濤生態牧業有限公司相關信息。（愛企查）

周賢高委託第三方機構評估固定資產價值達276萬元，但地方政府兩次復核結果均低於這一金額，雙方就補償標準陷入僵持。此後，周賢高通過寫信、走訪等形式，多次向國家及省、市、縣各級信訪部門反映訴求，試圖施壓解決賠償問題。

2005年修訂實施的國務院《信訪條例》中明確規定：信訪，是指公民、法人或者其他組織采用書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式，向各級人民政府、縣級以上人民政府工作部門反映情況，提出建議、意見或者投訴請求，依法由有關行政機關處理的活動。

根據一審判決顯示，2022年1月20日，周賢高再次購票前往北京信訪，途中向殷澗鎮政府工作人員、時任殷澗鎮人大副主席李子文提出條件：若不報銷此前三次進京的交通費用，便堅持前往北京。李子文為勸返，「被迫」通過微信掃碼支付4300元車費，周賢高隨後下車返程。

示意圖。（視覺中國）

2023年6月，鳳陽縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對周賢高進行刑事拘留，隨後經檢察機關批准逮捕。2025年6月19日，安徽省鳳陽縣人民法院對該案作出一審判決，認為周賢高因其養殖公司的拆除賠償款事宜，多次採用包括進京、赴省信訪的方式施壓，其間強拿硬要他人錢款4300元，情節嚴重，其行為已構成尋釁滋事罪。滁州中院二審也維持一審尋釁滋事罪認定。

而周賢高始終辯稱自己僅是依法維權，並無強拿硬要意圖，並在收到判決後表示不服，將會繼續申訴。

法律人士：政府職能部門不應成為「強拿硬要」對象

案件判決後，知名法學家、清華大學教授周光權曾撰文指出，被告周賢高的行為並不符合強拿硬要的基本含義，其行為不成立尋釁滋事罪。

他認為，尋釁滋事罪中的「強拿硬要」通常指向以暴力或脅迫手段強行取得財物，而基層政府部門作為公權力機關，具有權威性和公信力，政府職能部門針對公民的不法行為，完全可以依法行使相應的行政權，並引導、教育公民依法行使權利，因此不可能成為此類行為的對象。

知名法學家周光權，曾出任清華大學法學院院長。（資料圖片）

此外，周光權強調，公民與政府之間的信訪博弈本質上是權利行使與行政管理的互動，即便信訪行為可能對基層幹部造成工作壓力，也不等同於刑法意義上的「脅迫」。他進一步分析稱，李子文支付車費的行為更多出於行政考核壓力下的妥協，而非因恐懼心理被迫交付財物，雙方實為協商結果，不具備刑事犯罪構成條件。