有片｜新疆遊客遭雪豹撲咬滿面血　當地人：天冷為覓食靠近居民區

1月23日，在新疆富蘊縣可可托海景區寶石溝附近，有遊客拍到疑似雪豹襲人的影片，片中的遊客疑似被雪豹撲咬，滿臉是血。當地派出所證實，有一名遊客臉部受傷，已轉移到醫院救治，目前沒有生命危險。



《新疆日報》日前曾發消息稱1月17日、21日，可可托海景區寶石溝曾有攝像頭拍攝到雪豹出沒的身影，景區並呼籲遊客不要下車或靠近拍照，更不要在此處過多停留。



當地工作人員分析，可能是因為近期天氣寒冷，雪豹無處覓食所以下山靠近居民區找食物。



網傳影片可以看到，一隻雪豹趴伏在冰天雪地之中，時而走動，但因爲皮毛的保護色在雪景中不容易發現。另一段影片中，一名身穿紫色上衣、頭戴黑色頭盔的女遊客被多人從雪地裡攙扶起來，她用手捂住面部，身上多處沾染血跡。

當地警務人員稱，事件發生於昨日下午，地點為寶石溝一帶。鎮政府一名值班人員表示，寶石溝一帶拍到兩隻雪豹出沒，遊客只要不滑野雪，在景區範圍內活動，就能保證安全。

雪豹是國家一級保護動物，全球種群稀少，主要分布於亞洲中部山區，其自然棲息地橫跨中國、印度、尼泊爾、阿富汗、不丹、巴基斯坦、俄羅斯、蒙古等多個國家和地區，在中國主要分布於新疆、青海、西藏等地。

雪豹是肉食動物，以岩羊、盤羊等多種哺乳動物為食；在食物匱乏時，它們也會捕食家畜和家禽，但一般來說不會主動攻擊人類。

目擊者：看到雪豹趴在雪地裡約10分鐘後撲向遊客

《揚子晚報》報道，當地民宿主表示，疑似同一隻雪豹1月22日傍晚曾現身民宿對面草場，推測因覓食困難靠近居民區。一名目擊者則稱，他看到雪豹一動不動趴在雪地裡約10分鐘，隨後飛奔數十米撲向遊客。

目擊者指，當時一行人從較遠處發現雪豹趴在雪地中，同行者撥打電話試圖聯絡動物保護部門報告發現雪豹，並透露了自己的位置，在去往雪場的路上。當大家以為雪豹動作不會太快時，雪豹已撲向一名遊客。

另據一位網民表示，雪豹攻擊時，他們已地處較深的積雪中，根本來不及躲避。後來很多人圍了上來，雪豹才鬆口離開。