傳新疆47歲網紅官員墮馬亡　曾因策馬雪原推廣旅遊爆紅　官方回應

有內媒今日（14日）報道稱，曾因策馬雪原推廣新疆文旅而爆紅的網紅官員賀嬌龍昨日（13日）在工作過程中意外墮馬離世，令許多網民深感悲痛。但有當地相關部門工作人員稱，賀嬌龍尚未離世，目前仍在醫院搶救中。



公開資料顯示，今年47歲的賀嬌龍為漢族，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長。

2020年其身披紅斗篷，在雪原颯爽策馬，為當地旅遊專案代言的短片火遍全網。翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長。

賀嬌龍曾因策馬雪原推廣旅遊走紅網絡。（南方都市報）

隨著賀嬌龍爆火，她所在的昭蘇縣乃至伊犁州也被帶火，之後她便成為「新疆文旅推薦人」之一，並帶起直播團隊開展助農直播。

據《澎湃新聞》報道，新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心（新疆維吾爾自治區農業對外合作中心）主任賀嬌龍，於2026年1月13日因意外事故逝世，年僅47歲。據悉，賀嬌龍日前在工作過程中意外墜馬，經搶救後醫治無效不幸離世。該報道目前已下架。

而據《南方都市報》報道，有新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心的工作人員於今日稱，賀嬌龍受傷後，目前仍在救治中，去世消息不實，「但情況變動可能較大，請以官方消息為準」。

賀嬌龍曾因策馬雪原推廣旅遊走紅網絡。（澎湃新聞）

賀嬌龍過去受訪時曾表示，身為公職人員，重點在於為民服務，而非追求成為網紅；她也曾指出，騎馬對牧區基層幹部而言是一項必要技能，車輛無法抵達之處，仍需以馬匹與雙腳完成公共服務的「最後一里路」。