新疆官員賀嬌龍墮馬頭部重創身亡終年47歲　曾披紅衣策馬拍片爆紅

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍1月11日工作期間墮馬重傷送院，她其後於14日晚上11時12分因傷重搶救無效離世，終年47歲。



賀嬌龍曾任新疆昭蘇縣副縣長，2020年她披斗篷在雪地策馬宣傳旅遊影片走紅。

新華社報道，賀嬌龍11日因工作需要，在博樂市進行農產品電商銷售活動前期拍攝時，意外墮馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往博州人民醫院救治。

博州黨委、政府迅速安排，組織當地醫療資源全力搶救，並積極聯繫國內相關學科專家進行會診，自治區衛健委選派專家趕赴當地參加搶救。賀嬌龍13日轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，但最終仍於翌日因傷勢過重，搶救無效不幸離世。

公開資料顯示，賀嬌龍為漢族，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長。2020年其身披紅斗篷，在雪原颯爽策馬，為當地旅遊專案代言的短片火遍全網。翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長。

賀嬌龍最廣為人知的畫面，是在2025年新疆昭蘇天馬文化旅遊節。當時她與影壇巨星吳京、人氣男神于適及竇驍共同拍攝「萬馬奔騰」宣傳視頻：

2021年，賀嬌龍在昭蘇縣溼地公園拍攝宣傳片「天馬浴河」時，曾從馬上摔入河中，所幸，一名騎手迅速趕來，將她救起。當時，賀嬌龍家人都說讓她不要再騎馬了，她回想起墜馬情況也表示很後怕，「當時可能溺水，也可能被馬踩傷。不過，只要能拍出宣傳家鄉的好片，摔到河中也值得。」

隨著賀嬌龍爆火，她所在的昭蘇縣乃至伊犁州也被帶火，之後她便成為「新疆文旅推薦人」之一，賀嬌龍抖音帳號累計有624萬多粉絲，她本人經常分享家鄉的美食、風景，並直播助農帶貨。

內媒報道，她的助農直播常常一播就是幾個小時，有時甚至到凌晨。五年來，她走得最多的是田間地頭，逛得最勤的是機場，開得最頻的是新疆農產品展會。2025年，她帶著新疆特產跑了21個城市，「老鄉彎腰種出好農產，企業用心做好產品，幹部就得跑腿架好產銷橋。」賀嬌龍說，「再累，也值得。」

賀嬌龍的朋友圈、個人媒體平台裏，最後幾條動態依然是關於家鄉新疆的推廣宣傳。「不是所有堅持都能抵禦歲月，但若為熱愛，便所向披靡」，這條朋友圈成了她留給這個世界最後的告白。