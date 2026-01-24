U23亞洲盃｜中日關係低迷　中領館提醒球迷文明觀賽注意安全防範

U23亞洲盃決賽今晚（24日）在沙特阿拉伯吉達上演中日大戰，在中日關係低迷情形下，中國駐吉達總領館發文，提醒赴沙特觀賽的中國球迷文明觀賽，並注意安全防範。



據「中國駐吉達總領館」微信公眾號消息，為確保球迷觀賽平安有序，總領館梳理了常見安全風險並就具體事項發出提示。其中包括，嚴禁攜帶違禁品入境。沙特嚴禁攜帶含酒精飲品或豬肉入境，一經發現，攜帶者將被處以高額罰款並被拘留。如需攜帶中成藥或較大劑量個人用藥入境，建議攜帶醫生處方。

總領館又提醒，球迷要尊重宗教傳統和風俗習慣，避免穿著暴露，或在公共場合有過分親昵舉動，並密切留意「禁止進入」、「禁止拍照」等警示標誌，切勿隨意拍攝宗教場所、軍事管制區、政府機關大樓等敏感區域。未經許可不進入清真寺參觀，不在清真寺內拍照、攝像。

1月20日，中國隊在沙特阿拉伯吉達舉行的亞足聯U23男足亞洲盃半決賽中，3比0戰勝越南隊闖入決賽。（新華社）

針對有自媒體稱中國球迷可免票入場，總領館再次闢謠，提醒球迷通過正規渠道獲取球票，勿輕信「憑中國護照免票入場」等不實言論。

最後，總領館呼籲球迷文明觀賽，勿攜帶玻璃製品、粉末狀物體、三腳架、自拍桿等進入球場。比賽結束後有序離場，不在球場樓梯和緊急出口處逗留。服從現場安保人員的管理，做到文明觀賽、有序觀賽，不參與任何可能擾亂賽場治安和秩序的活動。