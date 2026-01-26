全球首條機械人關節自動化產線在上海啟動　突破核心部件量產瓶頸

據「浦東發佈」消息，1月21日，中國意優科技全球首條機械人關節自動化產線在上海正式投產。這是中國具身智能產業從技術研發邁向規模化製造的關鍵跨越，突破人形機械人核心部件量產瓶頸，推動大規模推廣應用。



意優PHU增強型諧波一體化關節率先採用自動化生產。（張江發佈）

機械人關節為什麼重要？

一體化關節作為機械人動力系統與運動控制的核心，其精度、穩定性直接決定機械人性能，其成本更是佔據了人形機械人的近半「身價」。以特斯拉Optimus為例，全身有40個關節驅動器。隨着機械人產業的快速發展，目前機械人關節供不應求。

意優科技是智元創新（上海）科技股份有限公司的供應商之一，專注於實現關節規模量產。1月21日，意優科技全球首條機械人關節自動化產線在上海正式投產。

這條全球首創的自動化產線，通過自動化與標準化的深度融合，徹底解決關節產品一致性難題，同時大幅提升了生產效率與規模化供給能力，在保障高性能指標的同時一次性合格率超95%。

全球首條機械人關節自動化產線在上海投產。（意優科技）

關節自動化產線啟動有什麼意義？

據「浦東發佈」公眾號，意優科技創始人孫則詎表示，產線的啟動標誌着人形機械人核心零部件的生產從「手工作坊」時代邁入了「精密智造」時代。「這不僅是為了擴大產能，更是為了將產品的一致性和可靠性提升到新高度，以滿足未來人形機械人萬台級乃至十萬台級的量產需求。」

目前產線年產能達10萬台，而規劃中的產線擴容將使總產能邁向30萬台，為下游整機企業提供產能保障。