尼帕病毒│華留學生稱泰國愈來愈多人戴口罩　有人寧蝕5千取消行程

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus，台灣稱「立百病毒」）。



由於有大量印度遊客入境觀光，泰國多個機場啟動尼帕病毒防疫措施，有中國遊客不惜蝕錢取消赴泰行程，亦有留學生稱街上愈來愈多人戴口罩。



泰國多機場啟動尼帕病毒防疫措施 篩查印度遊客

《環球時報》援引泰國《曼谷郵報》24日報道，由於有大量印度遊客入境觀光，泰國普吉國際機場已加強對來自印度遊客的健康監測。

另據泰國媒體報道，1月25日，泰國素萬那普機場和廊曼機場開始對來自印度西孟加拉邦的旅客進行篩查。

泰國機場的健康提醒。（人民網東南亞）

泰國清邁國際機場也全面升級對國際入境旅客的健康篩查措施，並按照此前應對新冠疫情和中東呼吸綜合症（MERS）的標準啟動主動式公共衛生防控機制。

該機制的主要措施包括對所有國際入境旅客進行體溫檢測，使用熱成像掃描設備篩查異常情況；聯合移民部門，加強對旅客出行史的核查，重點關注在過去14至21天內曾到訪或途經疫情相關地區的人員。

印度患者在醫院接受治療畫面。（新華社）

留學生稱街上愈來愈多人戴口罩 有遊客虧5000元取消赴泰行程

據《極目新聞》報道，當下泰國正值旅遊旺季。在社交平台，多名近期打算前往泰國度假的中國網民感到擔憂。有遊客表示，已經虧了數千元取消赴泰旅遊行程。

福建遊客李女士（化姓）稱，看到尼帕病毒相關新聞報道後，她取消了前往泰國的旅遊行程，機票2600元（人民幣，下同）只退了140元，酒店500元一分不退，再加上她為去海邊拍照購買的比堅尼、沙灘裙等衣服飾品兩千多元，取消行程虧了5000多元。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

1月26日，在泰國曼谷留學的肖女士介紹，雖然目前泰國尚未發現尼帕病毒疫情病例，但她看到新聞上播報機場已經在開始核查印度籍遊客。肖女士說，泰國曼谷、芭提雅等城市的印度籍遊客較多，她對此感到不安，從1月25日開始，街上愈來愈多本地人戴上了口罩，她打算減少外出，就算外出時也會戴上口罩，做好防護。

泰國多機場啟動尼帕病毒防疫措施。（人民網東南亞）

內地已將尼帕病毒列入出入境監測目錄

值得注意的是，目前內地尚未報告相關病例。一年前實施的新修訂《中華人民共和國國境衛生檢疫法》已經將尼帕病毒納入檢測。

國境衛生檢疫法規定，對判定為檢疫傳染病的染疫人、疑似染疫人，海關應立即對其採取有效的現場防控措施，並及時通知口岸所在地縣級以上人民政府疾病預防控制部門，由疾病預防控制部門及時組織將其轉運至指定醫療機構實施隔離治療或者醫學觀察。

尼帕病毒主要透過蝙蝠傳染給人類。（Getty）

世界衛生組織介紹，尼帕病毒是一種人畜共患病毒。它可以通過受感染的動物（如蝙蝠和豬）直接傳染給人類，也可以通過被這些動物唾液、尿液或排泄物污染的食物傳播。在少數情況下，它也能在人與人之間傳播。人類感染後的症狀包括急性呼吸道感染和致命性腦炎，病死率通常在40%以上。目前尚無獲得許可的疫苗或特效藥。