尼帕病毒｜台官方警告：旅遊勿吃這些食物　｢熱、熟、乾淨｣最重要

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus，台灣稱「立百病毒」），目前已報告5宗感染個案，近100人被隔離。



台灣衛福部疾管署昨日（25日）呼籲民眾造訪東南亞或南亞等流行地區時，應避免生飲椰子汁、椰棗汁或生食可能被動物啃咬過的水果，以防感染病毒。



印度民眾飲用椰子汁。（Getty）

尼帕病毒主要透過蝙蝠傳染給人類。（Getty）

據早前報道，尼帕病毒被世界衛生組織（WHO）列為優先病原體，該病毒目前無可用疫苗或特定療法，潛伏期4至21天，死亡率介於40%至75%之間。

台媒《民視》報道，衛福部疾管署副署長林明誠25日表示，尼帕病毒的傳染途徑極其複雜且具威脅性，其自然宿主為「果蝠（狐蝠）」，並可透過豬、馬、羊等中間宿主傳染給人類。

林明誠提醒，民眾出外地旅遊時容易忽略的風險「生冷飲品」。在孟加拉與印度等地，當地人習慣採收椰棗樹汁飲用，但由於樹汁具有甜味，夜晚常吸引帶毒果蝠前來吸食，導致樹汁被果蝠的唾液或尿液污染。

林明誠表示，「一旦民眾生飲便極可能染疫」。人類也可能因直接接觸病豬的分泌物、呼吸道飛沫，或是食用了被果蝠咬過的水果而感染。雖然人傳人的情況相對有限，但在孟加拉與印度的疫情中，仍發現過經由接觸患者排泄物引發的本土案例。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

落實「熱、熟、乾淨」飲食原則

林明誠建議民眾，旅遊時應嚴格落實「熱、熟、乾淨」的飲食原則。雖然異國的生冷食物與現榨果汁十分吸引人，但為了避免冒著拉肚子甚至感染致命病毒的風險，建議還是選擇加熱過的食物最為安全。尤其在造訪東南亞或南亞等流行地區時，應避免生飲椰子汁、椰棗汁或生食可能被動物啃咬過的水果。