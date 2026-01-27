尼帕病毒｜專家：最可怕特徵是極高致死率　某些局部疫情達100%

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus，台灣稱「立百病毒」）。



復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇近日稱，尼帕病毒並非新病毒，雖然有著極高的致死率，但內地目前並未報告過確診的人類尼帕病毒感染病例，且針對尼帕病毒的疫苗已經進入臨床試驗階段。



復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇。（上海證卷報）

病毒已潛伏世界25年 傳播或突破季節性限制

據《澎湃新聞》報道，1月26日，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇在「華山感染」微信公眾號上發文稱，根據世界衛生組織（WHO）和多國疾控中心的監測數據，印度確實在近期經歷了尼帕病毒的活躍期，但數據表明，雖然尚未達到「數千人感染」這種大流行規模，但局部的高致死率小規模暴發確實正在發生，且呈現出跨區域傳播和醫院內聚集性感染的特點。

尼帕病毒屬於副黏病毒科（Paramyxoviridae）亨尼帕病毒屬（Henipavirus）。（微信公眾號＠華山感染）

王新宇指出，尼帕病毒並非新發病毒，它已在人類社會潛伏約25年，屬於亨尼帕病毒屬，因馬來西亞雙溪尼帕村（Sungai Nipah）而得名。

其透露，該病毒於1998-1999年在馬來西亞和新加坡首次爆發，通過果蝠傳豬、再傳人導致約300人感染、超百人死亡。21世紀以來，其在南亞（如孟加拉、印度）的流行更為隱蔽和兇險，病毒的傳播模式主要轉為「蝙蝠-人」直接傳播或通過被污染的食物（如椰棗汁）傳播。

尼帕病毒主要透過蝙蝠傳染給人類。（Getty）

某些局部疫情達100%

王新宇說尼帕病毒最顯著的特徵是極高的致死率，在40%-75%之間，某些局部疫情甚至可達100%。它主要攻擊大腦和肺部，可引發嚴重肺炎和致命性腦炎，患者可能在出現症狀後24-48小時內迅速昏迷。根據基因測序，當前流行的毒株主要有「馬來西亞株」（NiV-M）和致死率更高的「孟加拉株」。（NiV-B）

印度患者在醫院接受治療畫面。（新華社）

對於尼帕病毒如何傳播，王新宇解釋說，尼帕病毒的傳播途徑多樣，動物傳人是最主要的源頭，在孟加拉和印度，最常見的途徑是飲用了被受感染果蝠的唾液或尿液污染的新鮮椰棗汁，此外，食用被蝙蝠咬過的水果也是高風險行為。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

同時，「人傳人」也是一條非常危險的傳播鏈，與患者密切接觸（如護理人員、家庭成員）可能通過飛沫或體液感染，特別是在醫院環境中，如果沒有嚴格的防護，極易發生聚集性感染。此外，尼帕病毒還可以通過中間宿主傳播，接觸了受感染的豬、馬等家畜也能致病。

尼帕病毒的傳播途徑。（微信公眾號＠華山感染）

王新宇還提到，最近在印度的病例顯示，病毒可能正在嘗試突破季節性限制（傳統上多發於冬季採摘椰棗汁的季節），在非典型季節出現感染病例，「這提示我們病毒可能正在適應新的環境或尋找新的傳播路徑。」

內地暫無病歷報告 疫苗已經進入臨床試驗階段

截至目前，中國內地並未報告過確診的人類尼帕病毒感染病例，「作為普通大眾，我們無需恐慌，但應對此保持敬畏，保持良好的衛生習慣，並相信科學監測與防控的力量。」王新宇指出。

面對尼帕病毒以及未來可能出現的同家族病毒，王新宇提醒，需要保持「戰略上的警惕」和「戰術上的冷靜」。他表示，尼帕病毒的溢出往往是生態環境被破壞的結果，森林砍伐迫使蝙蝠飛入人類果園和村莊，我們必須意識到，保護野生動物棲息地，就是保護人類自己。

泰國多機場啟動尼帕病毒防疫措施。（人民網東南亞）

同時，要注意做好個人防護與飲食衛生，不要食用蝙蝠或其他來源不明的野生動物，去熱帶地區旅遊時，徹底清洗並削皮食用被清洗過的水果，扔掉任何有動物咬痕或破損的水果，在疫情流行區，避免飲用未經煮沸的生椰棗汁或棕櫚汁，這是最明確的高危行為。若是去過印度、孟加拉等疫區，並在回國後出現發熱、頭痛、意識模糊或呼吸困難，應立即就醫並告知旅行史。

印度民眾飲用椰子汁。（Getty）

「雖然目前沒有特效藥，但科研並未止步。針對尼帕病毒的疫苗已經進入臨床試驗階段，單克隆抗體也在同情用藥中顯示出了一定的潛力。」王新宇說。