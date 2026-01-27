尼帕病毒│醫生：與新冠同屬RNA病毒可氣溶膠傳播　身處華南要小心

近日印度爆發尼帕病毒疫情，致死率最高可達75%。恰逢內地春節9天長假臨近，出入境旅遊迎來高峰，四川省人民醫院感染科副主任醫師楊仁國提醒，春節出行非必要不前往疫區；另外在華南地區生活或出行，不要接觸果蝠、不明野生動物及其排泄物。



尼帕病毒與新冠同屬RNA病毒

《封面新聞》報道，楊仁國醫生表示，尼帕病毒並非新發病毒，1998-1999年，它首次在馬來西亞養豬場爆發。作為副黏病毒科亨尼帕病毒屬的單股負鏈RNA病毒，它與新冠同屬RNA病毒，可通過呼吸道氣溶膠傳播。

四川省人民醫院感染科副主任醫師楊仁國提醒，春節出境遊要注意尼帕病毒。（網絡圖片）

主要影響呼吸系統和中樞神經系統

楊仁國醫生解釋，尼帕病毒主要侵襲人體兩大要害系統——呼吸系統和中樞神經系統。

印度爆發尼帕病毒疫情，致死率最高可達75%。（網絡圖片）

感染後的臨床表現主要表現為咽痛、咳嗽、呼吸困難、急性呼吸窘迫綜合症等嚴重呼吸系統症狀，以及頭痛、頭暈、嘔吐、肌張力降低、頸強直、癲癇、不同程度的意識障礙，24-48小時內會進展為昏迷等神經系統症狀。

尼帕病毒主要透過蝙蝠傳染給人類。（Getty）

三條傳播路徑 可人傳人

尼帕病毒的傳播路徑主要有三條。首先是動物接觸傳播。尼帕病毒可直接接觸果蝠、豬、馬等感染動物，或其血液、尿液、唾液等體液。

楊仁國醫生提醒，「廣東、雲南等地就有果蝠分佈，這些動物本身不發病，但可能攜帶病毒，人接觸後就有感染風險。」

其次是消化道傳播，食用被病毒污染的食品，比如蝙蝠糞便污染的食品、水果等，被感染的概率極高。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

最後，尼帕病毒還可能人傳人，密切接觸患者的呼吸道分泌物、血液、尿液等可能傳播。

目前內地尚未報告相關病例。惟春節假期將至，不少民眾選擇出入境旅遊，楊仁國醫生提醒，首先不要前往印度等疫情高發國家，另外在華南地區生活或出行，不要接觸果蝠、不明野生動物及其排泄物。

他特別強調，從疫區回來後，若出現發熱、咳嗽等症狀，要立刻去醫院，主動告知醫生自己的旅居史、轉機經歷等。此外，食用水果務必徹底清洗削皮，不喝生椰棗汁等未消毒飲品，勤洗手、做好個人防護。