內地主持人李湘被封號　網民瘋傳涉緬北詐騙　前夫回應：胡說八道

1月16日，內地知名主持人李湘的多個社交平台帳號被禁止關注，包括抖音、微博、小紅書等。網上瘋傳李湘與緬北詐騙有關，李湘前夫王岳倫於今日（1月26日）在微博發文回應稱李湘涉緬北詐騙是胡說八道，請網民不要再傳播謠言。



李湘曾長年於湖南衛視主持多個知名節目。（網上圖片）

李湘一家合影。（@王岳倫）

1月16日，內地知名主持人李湘的多個社交平台帳號被禁止關注，包括抖音、微博、小紅書等，但各大平台均未說明封號直接原因。網上有流言稱，李湘和趙薇、黃有龍（趙薇老公）有關係， 且均涉及緬北詐騙。

王岳倫在微博發文稱：「最近網上謠言滿天飛！聽着我都哭笑不得。編劇也沒你們這麼厲害呀……什麼Angela 休學呀！什麼緬北詐騙呀！等等各種胡說八道……請大家不要再傳播謠言！散了吧…大家都不容易！多關心下自己和家人吧！他們才最需要你們的關注！也感謝我們的律師團隊和各大平台幫我們打擊造遙誹謗！」

王岳倫稱李湘涉緬北詐騙是胡說八道。（截圖）

此前報道

李湘的抖音帳號頁面顯著標示「該用戶被禁止關注」，若點擊「關注」按鈕，後台會發送即時提示「該用戶被禁止關注」。李湘最新一條抖音於2025年12月31日發布，內容為女兒王詩齡（Angela）與藝人張藝興一起跨年的圖片。

李湘最新一條抖音於2025年12月31日發布，內容為女兒王詩齡（Angela）與藝人張藝興一起跨年的圖片。（抖音）

李湘微博提示：該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注。（微博）

公開資料顯示，李湘1976年2月10日出生於湖南省長沙市，中國傳媒大學播音主持專業畢業，為主持人、演員，現任360娛樂總裁。

她曾長年於湖南衛視主持多個知名節目，包括《超級女聲》、《快樂大本營》等。其前夫為導演王岳倫，二人2021年離婚，育有一女王詩齡。2023年8月底，李湘曾在微博宣布退休。

李湘曾長年於湖南衛視主持多個知名節目。圖左為搭擋何炅。（網上圖片）

對於李湘被封號，輿論出現各種揣測，其中有聲音指向李湘時常炫富，帶著女兒王詩齡時常參加時尚與上流圈活動，並可能觸及了2025年「清朗行動」針對炫富及拜金主義等不良價值觀的整治紅線。第二個可能是涉及稅務違規，因其名下本有眾多企業，但其中14家目前已經註銷，引發外界質疑其稅務合規性。最後是網傳與私隱侵權事件有關，惟皆未獲得證實。