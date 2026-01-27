人社部：將出台應對人工智能影響促就業文件

人工智能急速發展，惟對就業市場的衝擊不時引起輿論憂慮。據人力資源社會保障部周二（27日）消息，中國將出台應對人工智能影響促就業文件。



人力資源社會保障部指，當局將實施穩崗擴容提質行動，推出重點行業就業支持舉措，出台應對人工智能影響促就業文件。強化重點群體就業支持，印發高校畢業生等青年就業文件，出台統籌城鄉就業體系意見，建立常態化防止返貧致貧就業幫扶機制。

據新華社1月24日報道，人工智能與各行各業融合愈發深入，催生了不少新職業新崗位，平台就業、靈活就業、遠端協作、數字勞動等新就業形態持續發展，吸納就業能力不斷增強。專家指出，人工智能催生就業新形態，正在推動勞動方式深刻轉型。

《工人日報》評論指出，在人工智能在賦能傳統行業的進程中出現一種誤讀，即有些從業者擔憂「崗位替代」。事實上，人工智能與部分傳統行業深度融合，更多的是促進產業反覆運算、刺激新增就業。

以護士為例，很多人對該職業的印象只是「扎針換藥」，但已有護士轉變為服務機器人應用技術操作員，説明醫生完成更高品質的醫療服務。這種人機協作下創造新崗位、提升工作質效的變化，在很多領域也正在發生。世界經濟論壇2025年發佈的報告預測，到2030年，全球雖有9200萬個工作崗位被替代，但將新創造工作崗位1.7億個，淨增就業機會7800萬個。

評論指，善作才能善成。期待各方創新思路方法，持續推動人工智能技術普惠性發展，支援勞動者提技提素轉型，讓人工智能在賦能傳統行業的過程中更好服務企業、推進就業，不斷促進中國新質生產力提升和就業結構優化，為造福社會添上濃墨重彩的一筆。