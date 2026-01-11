南京大學人工智能學科登2026CSRankings第一 中國高校包攬前十
撰文：鄭寧
出版：更新：
近日，計算機科學領域權威榜單2026CSRankings正式發布，在人工智能學科的全球排名中，前10名席位均被內地院校占據，其中，南京大學以23.7的分數位居全球第一，來自大灣區的深圳大學位列第八。這一成績不僅刷新了國內高校在該榜單的歷史最佳表現，更標志著中國人工智能研究實力正式站上世界之巔。
從榜單可見，國內高校已形成AI領域的「集群優勢」。前10名席位均被國內院校占據：南京大學以23.7的分數位居榜首。浙江大學以20.7分排名第二，哈爾濱工業大學以18.5分位列第三。
即便在前二十的榜單中，大部份也被中國高校佔據，僅第11名為新加坡國立大學，12名為美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University），以及第18名為維也納工業大學。香港中文大學排名第17位。
作為南大AI學科的領軍者，南京大學周志華院士團隊長期深耕機器學習、人工智能基礎理論與應用領域，其主導的「集成學習」「AutoML」等方向成果，多次發表於國際頂會並形成廣泛學術影響力。此次CSRankings的評選基於全球高校faculty在頂會的論文產出。
