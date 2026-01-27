廣東人大代表倡建設「中國預製菜第一省」　發揮「食在廣東」優勢

周一（1月26日），廣東省十四屆人大五次會議在廣州開幕，廣東省人大代表、湛江御唐府企業發展有限公司董事長梁思橋建議，將廣東建設成「中國預製菜第一省」，發揮「食在廣東」優勢，為農業新質生產力發展與「百千萬工程」落地注入強勁動能。



梁思橋。（網上圖片）

針對2025年中央一號文件首次提出「農業新質生產力」。梁思橋認為，預製菜產業通過工業化、標準化、市場化手段重塑傳統農業生產模式，既是農業創新業態的典型代表，也是保障糧食安全、促進農民增收的有效路徑。

梁思橋介紹，目前，廣東預製菜產業已具備堅實的先發優勢。政策層面，2022年廣東率先出台省級「預製菜十條」，連續三年寫入省政府工作報告，形成全國領先的政策支撐體系。科技與標準領域，全省成立全國首個省級預製菜產業聯合研究院，率先發布《預製菜術語及分類》等地方標準，創新制定25項預製菜「灣區標準」，引領行業規範化發展。

規模與集群方面，2025年上半年廣東省預製菜產業規模突破960億元（人民幣，下同），佔全國總量的13.7%；擁有相關企業約8000間，佔全國11.9%。15個省級預製菜產業園多點開花，培育出佛山順德盆菜、汕頭牛肉丸、湛江金鯧魚等特色產業集群，構建起從原料供應到終端銷售的全產業鏈生態。「食在廣東」的全球美譽，為產業發展提供了深厚的品牌背書與消費信任。

梁思橋建議，將廣東建設成「中國預製菜第一省」。（網上圖片）

基於這一基礎，梁思橋圍繞「中國預製菜第一省」建設目標，提出了具體建議。要求預製菜產品在包裝顯著位置標註「預製菜」字樣及烹飪方式；針對消費者關注的「口感還原」與「營養保留」問題，設立重大科技專項，重點攻關廣式燒臘、老火湯等經典菜式的風味物質解析、工業化還原及營養素穩態化技術。

梁思橋表示，廣東預製菜產業的競爭已升級為全產業鏈生態競爭。憑借先發優勢與「敢為天下先」的精神，廣東有望在2026年實現預製菜全產業鏈產值5000億元、出口額突破500億元，直接及間接帶動就業超百萬人。